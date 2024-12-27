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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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WP назвала помеху планам Трампа и Маска

WP: планам Трампа и Маска по отмене удаленки помешают контракты и профсоюзы
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Республиканцы хотят заставить миллионы чиновников вернуться в офисы, но им помешают профсоюзы, условия контрактов и необходимость заново организовывать рабочие места. Трамп обещал пойти в суд, Маск не увидел проблем в увольнениях
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Cheney Orr / Reuters)

Избранный президент США Дональд Трамп и созданное им Министерство госэффективности (DOGE) под руководством Илона Маска могут столкнуться с трудностями при возвращении федеральных служащих с удаленной работы в офисы, пишет The Washington Post.

Это намерение стало одним из самых заметных предвыборных обещаний Трампа, его поддерживают часть республиканских конгрессменов. По их мнению, возможность многих из 2,3 млн госслужащих работать из дома является устаревшей льготой, которая финансируется налогоплательщиками и негативно сказывается на эффективности работы.

Однако федеральные служащие сопротивляются инициативе: для многих право частично работать на дому гарантировано трудовым договором, за соблюдением которого следят профсоюзы. Более того, 10% из них считаются полностью дистанционными сотрудниками.

Управление общих служб, которое администрирует федеральные здания, в последние годы активно избавлялось от избыточных офисных помещений, дорого обходящихся бюджету.

В федеральном правительстве США работают свыше 4 млн человек. Среди них 2,2 млн — гражданские лица, из которых 54% работают только в офисе, поскольку того требуют их обязанности, а остальные имеют право на удаленную работу, следует из майского отчета Административно-бюджетного управления.

Во многих государственных ведомствах теперь нет мест, где можно было бы разместить людей для работы пять дней в неделю, рассказала изданию замгенюрисконсульта Американской федерации государственных служащих (AFGE) Кэти МакКуистон. Она предупредила, что возвращение в офисы вынудит новую администрацию потратить значительные средства, что помешает сокращению федерального бюджета.

AFGE — крупнейший работодатель США. Организация в последние недели спешит продлить соглашения о работе на дому до инаугурации Трампа, запланированной на 20 января. Вместе с тем она предупредила своих вашингтонских сотрудников, что с января те смогут работать удаленно только два дня вместо пяти раз в две недели.

В декабре AFGE и Управление соцобеспечения продлили до 2029 года соглашение, позволяющее 42 тыс. чиновников работать удаленно, что вызвало критику Трампа: «Это нелепо. Это было похоже на подарок профсоюзу, и мы, очевидно, собираемся обратиться в суд, чтобы остановить это».

«Обязательное присутствие федеральных служащих в офисе пять дней в неделю приведет к волне добровольных увольнений, что мы приветствуем: если федеральные служащие не хотят приходить на работу, американские налогоплательщики не должны платить им за ковидную привилегию оставаться дома», — написали в статье для The Wall Street Journal Маск и другой соруководитель DOGE, Вивек Рамасвами.

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