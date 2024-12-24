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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве прогремели взрывы

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Военная операция на Украине
На фоне воздушной тревоги в Киеве прозвучали взрывы, пишут СМИ. Власти Киевской области сообщили о работе ПВО

В Киеве прозвучали взрывы, сообщают «РБК-Украина» и «Суспiльне». Военная администрация украинской столицы объявила о воздушной тревоге и призвала проследовать в укрытия.

Военная администрация Киевской области сообщила, что в регионе работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

Утром 20 декабря в Киеве прогремели несколько взрывов. В нескольких районах города загорелись здания и машины. Мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал о поврежденной тепломагистрали, 12 пострадавших и одном погибшем.

Минобороны России сообщило, что удар был нанесен по пункту управления Службы безопасности Украины (СБУ). В числе целей были киевское конструкторское бюро «Луч», которое занимается проектированием и производством ракетных комплексов «Нептун» и крылатых ракет наземного базирования РСЗО «Ольха», а также позиции зенитных ракетных комплексов Patriot, добавили в ведомстве, отметив, что все объекты поражены.

Минобороны назвало удар ответом на атаку западными ракетами ATACMS и Storm Shadow объектов в Ростовской области 18 декабря.  Тогда был атакован комбинат «Каменский». Силы ПВО сбили девять ракет, одну Storm Shadow удалось отклонить от «объекта атаки». В результате падения одной из ракет было повреждено техническое строение на территории комбината.

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После удара оказалось повреждено в том числе здание, где находятся посольства Аргентины, Португалии, Марокко, Македонии и Палестины. Аргентинские власти и Евросоюз заявили, что по зданию был нанесен удар со стороны России, и обвинили Москву в «причинении материального ущерба» дипломатическим представительствам.

Российская сторона отвергла обвинения и заявила, что ущерб здание получило в результате работы украинских сил ПВО.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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