В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прозвучали взрывы, сообщают «РБК-Украина» и «Суспiльне». Военная администрация украинской столицы объявила о воздушной тревоге и призвала проследовать в укрытия.
Военная администрация Киевской области сообщила, что в регионе работают силы противовоздушной обороны (ПВО).
Утром 20 декабря в Киеве прогремели несколько взрывов. В нескольких районах города загорелись здания и машины. Мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал о поврежденной тепломагистрали, 12 пострадавших и одном погибшем.
Минобороны России сообщило, что удар был нанесен по пункту управления Службы безопасности Украины (СБУ). В числе целей были киевское конструкторское бюро «Луч», которое занимается проектированием и производством ракетных комплексов «Нептун» и крылатых ракет наземного базирования РСЗО «Ольха», а также позиции зенитных ракетных комплексов Patriot, добавили в ведомстве, отметив, что все объекты поражены.
Минобороны назвало удар ответом на атаку западными ракетами ATACMS и Storm Shadow объектов в Ростовской области 18 декабря. Тогда был атакован комбинат «Каменский». Силы ПВО сбили девять ракет, одну Storm Shadow удалось отклонить от «объекта атаки». В результате падения одной из ракет было повреждено техническое строение на территории комбината.
После удара оказалось повреждено в том числе здание, где находятся посольства Аргентины, Португалии, Марокко, Македонии и Палестины. Аргентинские власти и Евросоюз заявили, что по зданию был нанесен удар со стороны России, и обвинили Москву в «причинении материального ущерба» дипломатическим представительствам.
Российская сторона отвергла обвинения и заявила, что ущерб здание получило в результате работы украинских сил ПВО.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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