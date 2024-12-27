Власти Киевской области сообщили о работе ПВО
В Киевской области работают силы противовоздушной обороны (ПВО), сообщила военная администрация региона в телеграм-канале.
Власти призвали оставаться в укрытиях, пока звучат сигналы воздушной тревоги.
Воздушная тревога объявлена в Киевской области в 2:56 мск. Также сигналы тревоги звучат в Черкасской и Полтавской областях.
Утром 24 декабря военная администрация Киевской области также сообщала о работе ПВО в регионе. Воздушная тревога тогда действовала и в украинской столице. СМИ писали о взрывах в Киеве.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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