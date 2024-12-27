 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти Киевской области сообщили о работе ПВО

Сюжет
Военная операция на Украине

В Киевской области работают силы противовоздушной обороны (ПВО), сообщила военная администрация региона в телеграм-канале.

Власти призвали оставаться в укрытиях, пока звучат сигналы воздушной тревоги. 

Воздушная тревога объявлена в Киевской области в 2:56 мск. Также сигналы тревоги звучат в Черкасской и Полтавской областях.

В Киеве прогремели взрывы
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Утром 24 декабря военная администрация Киевской области также сообщала о работе ПВО в регионе. Воздушная тревога тогда действовала и в украинской столице. СМИ писали о взрывах в Киеве.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Роскомнадзор ответил на вопрос о планах ввода штрафов за VPN

В СПЧ призвали проверить муфтия Москвы за слова о многоженстве

Российский дилер выставил на продажу редкий внедорожник Mercedes

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам

В Москве с начала года выросли цены на новостройки всех классов

Какие вина рекомендуют пить сомелье в холодное время года

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Киевская область ПВО Воздушная тревога
Материалы по теме
Электричество отключили в Киеве и пяти областях Украины
Политика
В Киеве прогремели взрывы
Политика
Путин посчитал серьезной ПВО, установленную Западом в Киеве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 103,94 (-0,29) Инвестиции, 25 дек, 18:49 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 99,61 (-0,26) Инвестиции, 25 дек, 18:49
Рогов сообщил об «объемном» взрыве в ЗапорожьеПолитика, 03:50
Эстония решила попросить НАТО о размещении «флота сдерживания»Политика, 03:38
Власти Киевской области сообщили о работе ПВОПолитика, 03:19
Премьер Грузии заявил об отсутствии шансов у оппозиции на эскалациюПолитика, 03:10
В ЕС заявили о планах ввести санкции против «теневого флота» РоссииПолитика, 02:33
Гусев назвал «впечатляющей» систему защиты от БПЛА в Воронежской областиПолитика, 02:29
Маск заявил об угрозе банкротства США без изменения ситуации с госдолгомПолитика, 02:14
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как сформировать финансовую подушку безопасности на будущееРБК и ВТБ, 01:59
Над Брянской областью силы ПВО сбили дронПолитика, 01:51
NYT рассказала о проблемах США с ключевыми партнерамиПолитика, 01:39
Минпросвещения оценило ситуацию в российском образованииОбщество, 01:25
Адмирал НАТО заявил о разработке в Европе устаревшего вооруженияПолитика, 00:43
«Ъ» узнал о военном опыте обвиненной в терроризме наемницы из ДанииПолитика, 00:43
Львова-Белова рассказала о двух вернувшихся семьях в Россию из СирииПолитика, 00:23