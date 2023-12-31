 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Новый год 2024 ,  
0 

Шойгу поздравил участников военной операции с Новым годом

Шойгу поздравил участников военной операции на Украине с Новым годом
Сюжет
Новый год 2024
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: МЧС России)

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу поздравил участников военной операции на Украине с Новым годом и пожелал им крепкого здоровья, семейного благополучия, сильного духа и скорейшей победы.

«Уходящий год войдет в историю нашего Отечества новыми страницами ратных подвигов и беспримерной храбрости российских военнослужащих. Наша армия в очередной раз показала свою непобедимость, способность громить врага в любых условиях, вопреки всем надеждам и помощи Запада», — приводит слова Шойгу пресс-служба Минобороны России.

Глава ведомства отметил мужество и самоотверженность, решимость и волю к победе, стойкость и героизм российских военнослужащих, благодаря чему все планы противника, по его словам, «пошли прахом».

Путин в новогоднем обращении заявил о единстве россиян «в труде и в бою»
Политика
Владимир Путин
Шойгу также назвал героями всех, кто погиб «за свободу и независимость» страны, и пообещал сохранить в качестве приоритета работы Минобороны России помощь семьям военнослужащих. Он также выразил благодарность волонтерам, руководителям и рабочим предприятий, инженерам, предпринимателям, учащимся школ и вузов, а также неравнодушным гражданам за поддержку фронта.

«Это неуклонно приближает нашу общую победу», — отметил министр.

Теги
Персоны
Россия Украина Сергей Шойгу Новый год
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
Материалы по теме
Песков опроверг перезапись новогоднего обращения Путина
Политика
Путин в новогоднем обращении заявил о единстве россиян «в труде и в бою»
Политика
Путин поздравил с Новым годом только трех европейских лидеров
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек, 17:23 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек, 17:23
В Киеве запустили салют во время воздушной тревоги Общество, 21:34
В Киевской области раздались взрывы Политика, 21:10
Патриарх Кирилл призвал молиться о мире Общество, 21:08
Губернатор Севастополя призвал не выходить на улицу в новогоднюю ночь Политика, 20:46
Шойгу поздравил участников военной операции с Новым годом Политика, 20:42
Королева Дании в новогоднем обращении объявила об отречении от престола Политика, 20:38
Полиции Норвегии выдадут оружие в новогоднюю ночь Политика, 20:24
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
В Киеве допустили, что 2 млн переселенцев останутся без выплат в 2024-м Экономика, 20:20
В Испании узнали о нежелании ФИФА приглашать «Барселону» на клубный ЧМ Спорт, 19:58
В Малайзии McDonald's подал в суд в связи с бойкотом из-за Израиля Бизнес, 19:41
В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу Общество, 19:12
«Арсенал» проиграл «Фулхэму» и упустил шанс возглавить АПЛ Спорт, 19:09
При крушении катера в Таиланде погибла пятилетняя россиянка Общество, 19:07
В Киеве сообщили о выдаче повесток на блокпостах Политика, 19:04