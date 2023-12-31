Шойгу поздравил участников военной операции с Новым годом
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу поздравил участников военной операции на Украине с Новым годом и пожелал им крепкого здоровья, семейного благополучия, сильного духа и скорейшей победы.
«Уходящий год войдет в историю нашего Отечества новыми страницами ратных подвигов и беспримерной храбрости российских военнослужащих. Наша армия в очередной раз показала свою непобедимость, способность громить врага в любых условиях, вопреки всем надеждам и помощи Запада», — приводит слова Шойгу пресс-служба Минобороны России.
Глава ведомства отметил мужество и самоотверженность, решимость и волю к победе, стойкость и героизм российских военнослужащих, благодаря чему все планы противника, по его словам, «пошли прахом».
«Это неуклонно приближает нашу общую победу», — отметил министр.