Токаев обещал Казахстану меры по утверждению «диктатуры закона и порядка»

Токаев: примем в Казахстане меры по утверждению «диктатуры закона и порядка»

Токаев выступил с новогодним поздравлением. Он отметил, что прошедший год для Казахстана был отмечен «впечатляющими успехами», и обещал продолжить в стране «системные реформы»

Касым-Жомарт Токаев (Фото: akorda.kz)

Казахстан в новом, 2024 году примет комплексные меры по утверждению «диктатуры закона и порядка», заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в новогоднем поздравлении в газете «Казахстанская правда».

«В новом году мы продолжим системные реформы, нацеленные на укрепление нашей государственности, повышение благополучия народа. Мы примем комплексные меры для утверждения в обществе диктатуры закона и порядка», — пообещал глава государства.

Он отметил, что в 2023 году в рамках политики обеспечения верховенства закона в стране приняли «конкретные меры в этом направлении». В частности, власти продолжают работу «по возврату незаконно приобретенных экономических активов». Возвращенные в казну средства «уже идут на благо народа, к примеру на строительство школ», заявил Токаев.

По его словам, 2023 год для Казахстана был отмечен «впечатляющими успехами, яркими моментами и важными событиями». В целом экономика страны выросла на 4,9%, сказал президент.

Токаев отметил, что в республике «твердо встали на путь созидания справедливого Казахстана — государства равных возможностей».

Токаев — преемник Нурсултана Назарбаева, который был президентом Казахстана с 1991 года и занимал этот пост более 25 лет. В марте 2019-го Назарбаев сложил полномочия. И.о. главы государства стал Токаев, на тот момент председатель сената. Летом того же года он победил на внеочередных выборах президента Казахстана. В ноябре 2022-го Токаева вновь переизбрали.