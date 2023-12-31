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Военная операция на Украине ,  
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Мэрия Белгорода предупредила о ракетной опасности

Мэрия Белгорода заявила о ракетной опасности
Сюжет
Военная операция на Украине
Мэрия Белгорода распространила предупреждение о ракетной опасности от РСЧС. Жителей призывают оставаться дома и не подходить к окнам
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Мэрия Белгорода опубликовала предупреждение о ракетной опасности со ссылкой на РСЧС.

«РСЧС: город Белгород! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении мэрии в телеграм-канале.

Белгород после обстрела. Фотографии
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Днем 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке. По данным российского Минобороны, ВСУ применили две ракеты «Ольха» с кассетным снаряжением, а также снаряды чешской РСЗО Vampire. Губернатор Вячеслав Гладков утром сообщал о 24 погибших и 108 пострадавших, в Минздраве позже заявляли о 24 погибших и 107 пострадавших.

Россия запросила заседание Совбеза ООН и требовала участия Чехии как страны, поставляющей вооружение Украине. Прага отказалась. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал атаку терактом, а Брюссель, Вашингтон и Лондон — «соучастниками». Офис генсека ООН осудил атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей.

В Белгороде отменили новогодние мероприятия. Власти многих городов также решили отказаться от праздничных мероприятий в связи с произошедшим. Так, во Владивостоке, Благовещенске, Петропавловске-Камчатском и Суздале не будет праздничных фейерверков, в Магадане, Липецке, Вологде, Ижевске, Тамбове и Коломне полностью или частично отменили новогодние мероприятия. Аналогичное решение приняли власти Воронежской области.

Губернатор граничащей с Белгородской Курской области Роман Старовойт объявил, что вечером 31 декабря в знак солидарности с белгородцами у административных зданий и подведомственных учреждений отключат подсветку, будут работать только рождественские гирлянды и елки.

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Теги
Белгород ракетный удар предупреждение
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