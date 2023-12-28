В Кривом Роге и Херсоне прозвучали взрывы

В Кривом Роге во время воздушной тревоги прозвучали взрывы

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы, сообщает «Зеркало недели» и УНИАН. В регионе, а также в Кировоградской области звучат сигналы воздушной тревоги, следует из данных оповещательных ресурсов.

До этого «Зеркало недели» писало о двух взрывах в подконтрольных Киеву Херсоне и одном взрыве в городе Запорожье.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктурой.

Накануне ночью сирены тревоги звучали в Одесской, Никоалевской и Хмельницкой областях, а также остающейся под контролем Киева части Херсонской области. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе.