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Военная операция на Украине ,  
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В Кривом Роге и Херсоне прозвучали взрывы

В Кривом Роге во время воздушной тревоги прозвучали взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы, сообщает «Зеркало недели» и УНИАН. В регионе, а также в Кировоградской области звучат сигналы воздушной тревоги, следует из данных оповещательных ресурсов.

До этого «Зеркало недели» писало о двух взрывах в подконтрольных Киеву Херсоне и одном взрыве в городе Запорожье.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктурой.

Накануне ночью сирены тревоги звучали в Одесской, Никоалевской и Хмельницкой областях, а также остающейся под контролем Киева части Херсонской области. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе.

Теги
Херсон Кривой Рог Запорожье Воздушная тревога взрывы
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