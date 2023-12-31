Гладков: число погибших при ударе по Белгороду выросло до 22 человек

Число погибших при ударе по Белгороду выросло до 22 человек

Один из пострадавших умер в больнице, сообщил Вячеслав Гладков. 25 тяжело раненых переведут в федеральные клиники

Фото: МЧС России / ТАСС

Число погибших в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины выросло до 22, написал в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков: ночью в больнице умер один из пострадавших.

Ранены 109 человек, из них 25 находятся в тяжелом состоянии, их доставят в федеральные клиники. С остальными работают белгородские врачи, в городе есть необходимые лекарства, сообщил губернатор.

По словам Гладкова, в результате атаки повреждены 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов, много автомобилей. Он сообщил, что всю ночь в городе работали более 2 тыс. человек, они помогали убирать последствия.

Массированный обстрел Белгорода произошел 30 декабря. По данным российского Минобороны, ВСУ применили две ракеты «Ольха» с кассетным снаряжением, а также снаряды чешской РСЗО Vampire. Россия запросила заседание Совбеза ООН и потребовала, чтобы на встрече присутствовал представитель Чехии как страны, которая оставляет оружие Украине. Прага отказалась. На заседании постпред России Василий Небензя назвал атаку заранее спланированным «преднамеренным актом терроризма», а Брюссель, Вашингтон и Лондон — соучастниками Киева, и предупредил, что Москва ответит на угрозы.

Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 30, ст. 105 и ст. 167 УК (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества). В Белгороде отменили массовые мероприятия. Ограничивать их начали другие российские города, например, во Владивостоке, Благовещенске и Петропавловске-Камчатском не будет праздничных фейерверков.