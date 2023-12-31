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Политика ,  
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ЕС утвердил «частичный шенген» для Болгарии и Румынии

ЕС утвердил «воздушный и морской шенген» для Болгарии и Румынии
Совет ЕС одобрил открытие Шенгенской зоны для безвизового въезда граждан Болгарии и Румынии через аэропорты и морские порты, контроль на сухопутных границах сохранится. Против вступления этих стран в шенген выступала Австрия
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Совет Евросоюза ободрил присоединение Румынии и Болгарии к «воздушному и морскому Шенгену» — с марта 2024 года для путешествующих по морю и воздушным транспортом из этих двух стран отменят паспортно-визовый контроль, сообщает испанское председательство ЕС в X (бывшая Twitter).

Контроль на наземных пограничных пунктах пока сохранится, решение о его отмене рассмотрят позднее.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что этот шаг укрепляет позиции страны среди государств-членов ЕС. «Приоритетной целью остается полное применение Шенгенского соглашения и устранение контроля на внутренних сухопутных границах», — написал он в Facebook (владелец соцсети Meta признан в России экстремистской организацией, его деятельность запрещена).

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Этой цели будет добиваться и Болгария. «Мы не ощутим полного эффекта для болгарской экономики до тех пор, пока не будут открыты сухопутные границы», — заявил журналистам министр финансов Ассен Василев.

Болгария и Румыния вошли в состав Евросоюза в 2007 году, но не присоединились к Шенгенской зоне (сейчас туда входят 23 из 27 стран-членов Евросоюза). Некоторые страны-члены ЕС выступили против их вхождения в безвизовое пространство, ссылаясь на «неспособность бороться с коррупцией и организованной преступностью, а также обеспечить безопасность границ», пишет Bloomberg. В частности, Австрия в конце 2022 года наложила вето на вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону, но в то же время разрешила присоединиться к Шенгену Хорватии, которая вошла в ЕС на пять лет позже.

Позднее Вена смягчила позицию, но, как пишет Bloomberg, страна пока не стремится одобрять отмену контроля на сухопутных границах, опасаясь притока мигрантов. Претензии к Софии из-за опасений относительно надежности границ были и у Нидерландов, но в декабре власти сняли возражения, заявив, что Болгария отвечает требованиям для вступления в Шенгенскую зону.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Евросоюз шенгенская зона Румыния Болгария

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