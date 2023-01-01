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Хорватия присоединилась к Шенгенской зоне

Хорватия с 1 января стала членом Шенгенского соглашения по визам
В Хорватию с 1 января 2023 года можно въехать по Шенгенской визе. Официальной информации, можно ли въезжать в страну по старым национальным визам, выданным ранее, нет
Дубровник, Хорватия
Дубровник, Хорватия (Фото: Soeren Stache / ZB / Global Look Press)

Хорватия стала частью Шенгенской зоны с 1 января 2023 года. Об этом говорится в сообщении Совета Евросоюза на его сайте. Решение приняли после голосования, проведенного государствами — членами ЕС.

  • С 1 января между Хорватией и другими странами Шенгенской зоны отменяются досмотры во время пересечений сухопутных и морских границ.
  • С 26 марта проверки отменяются на внутренних воздушных границах.
  • Хорватия получила право выдавать шенгенские визы и пользоваться Шенгенской информационной системой, в которой собраны данные иностранцев, нарушивших правила пребывания в странах Шенгена.

О том, что Хорватия присоединится к Шенгенской зоне, стало известно в декабре 2022 года. Как отметил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, страна получила единодушную поддержку Совета юстиции и внутренних дел ЕС. Как считает политик, от этого в первую очередь выиграют граждане и национальная экономика республики.

Ранее граждане Российской Федерации должны были оформить национальную визу для посещения Хорватии. Согласно информации, представленной на портале единого визового центра, въезд на территорию Хорватии был возможен для обладателей «шенгенов» без оформления дополнительных разрешений. Также поездки могли осуществлять граждане, имеющие в загранпаспорте мультивизу в Болгарию, Румынию или на Кипр.

С 1 января граждане России, у которых есть шенгенская виза, смогут въезжать в Хорватию и свободно передвигаться в пределах Шенгенской зоны. Согласно данным, которые передает «Вестник АТОР», ссылаясь на источник в Хорватском туристическом сообществе, пока нет официальной информации относительно проведения в России новых визовых процедур в соответствии с правилами Шенгенской зоны. Также МИД Хорватии еще не решил, будут ли действовать хорватские визы, выданные ранее, и будут ли они приравнены к «шенгену».

Как сообщили в представительстве по туризму Хорватии в России, в 2021 году россияне совершили более 145 тыс. поездок в Хорватию, а суммарное количество ночевок превысило 800 тыс. По словам главы хорватского туристического офиса Райко Ружичка, этот результат превзошел первоначальные ожидания и почти достиг допандемийного уровня — в 2019 году Хорватию посетили 154 тыс. россиян. Из прогнозов, поставленных представительством, следует, что в 2022 году турпоток из России может достигнуть 200 тыс., превысив показатели 2019 года на 30–35%.

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Теперь в Шенгенскую зону входят 27 государств в Европе.

Хорватия стала членом Евросоюза в 2013 году, позже начался процесс вступления страны в Шенгенскую зону и Еврозону. На первом этапе страна присоединилась к европейскому Механизму обменных курсов (ERM II (). Хорватия также взяла на себя ряд обязательств, в том числе касающихся борьбы с отмыванием денег, сбора статистики и снижения финансовой и административной нагрузки.

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Теги
Маргарита Матяшева
Хорватия шенгенская зона
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