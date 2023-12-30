Мэр Белгорода Валентин Демидов попросил написать ему о проблемах с убежищами

Мэр Белгорода попросил написать ему о проблемах с убежищами

Жители Белгорода рассказали, что некоторые укрытия города во время обстрела 30 декабря оказались закрыты. Мэр Белгорода Валентин Демидов попросил сообщать ему о таких случаях

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Мэр Белгорода Валентин Демидов обратился к жителям города и попросил сообщить ему о случаях, когда укрытия на случай обстрела оказались закрыты.

Он объяснил, что система оповещения об угрозе, звучавшая во время ударов ВСУ по центру города, запустилась одновременно с оповещением ответственных, а доступ в укрытия в управляющих компаниях. Проинформированы об атаке были и руководители УК.

«Они обеспечивали доступ. После отбоя команды укрытия закрыли. Прошу дать мне в комментариях обратную связь, если по каким-то адресам ответственные отработали невовремя», — написал он.

О том, что во время обстрела Белгорода некоторые убежища оказались закрыты, рассказали ранее РБК горожане.

Жительница Белгорода Анастасия сообщила о закрытом убежище по адресу: Преображенская, 161. «Висит табличка «укрытие», на нем замок. Во время сирены укрытие было закрыто. <…> Честно страшно идти на улицу», — добавила она.

Еще один житель Белгорода сообщил, что похожие проблемы есть и на Гражданском проспекте, жители укрылись внутри здания торгового центра.

РБК направил запрос в администрацию Белгорода, пресс-службу губернатора и правительства Белгородской области.

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Губернатор Вячеслав Гладков после начала обстрела рекомендовал местным жителям направиться в укрытия. «Все жители должны спуститься в укрытие. Опасность сохраняется», — писал он в своем телеграм-канале в 15:39. В городе были включены сирены ракетной опасности, в 16:30 Гладков объявил, что сигнал отменили.

По последним данным, жертвами удара стали 14 человек, в том числе двое детей,108 человек пострадали.

При обстреле Белгорода ВСУ использовали ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства, сообщало Минобороны. Две запущенные ВСУ ракеты были сбиты системой ПВО, как и большинство снарядов РСЗО, но часть из них вместе с обломками ракет упали в городе.

Офис официального представителя генсека ООН, комментируя удар Вооруженных сил Украины по Белгороду, осудил атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей.