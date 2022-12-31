Папа Франциск поблагодарил Бенедикта XVI за доброту

Бенедикт XVI, скончавшийся утром 31 декабря в своей резиденции в Ватикане, был благородным и добрым человеком, отметил папа римский

Папа Франциск и папа Бенедикт XVI (Фото: Osservatore Romano / Reuters)

Папа римский Франциск поблагодарил своего предшественника Бенедикта XVI за добро, которое тот сделал, и Бога за то, что тот дал его миру. Его слова приводит La Stampa. 95-летний папа на покое утром 31 декабря скончался в своей резиденции в Ватикане.

Понтифик назвал Бенедикта XVI благородным и добрым человеком.

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«Говоря о доброте, наши мысли спонтанно обращаются к ушедшему от нас дорогому Papa Emeritus [папа римский на покое]. Мы с волнением вспоминаем такого благородного и доброго человека и чувствуем огромную благодарность за сделанное им добро. <...> Только Бог знает цену и силу его заступничества, его жертв, приносимых на благо церкви», — сказал папа Франциск.

Он считает доброту «важным фактором культуры диалога», а диалог, по его словам, нужен для того, чтобы «жить в мире, как братья и сестры, которые не всегда ладят друг с другом, что нормально, но которые разговаривают друг с другом, слушают друг друга, пытаются понять и договориться друг с другом».

28 декабря состояние Бенедикта XVI ухудшилось «в связи с преклонным возрастом». Папа Франциск призвал верующих молиться о «тяжелобольном папе на покое», после чего посетил своего предшественника.

С утра 2 января тело папы на покое будет находиться в соборе Святого Петра в Ватикане, чтобы верующие могли проститься. Похороны Бенедикта XVI состоятся 5 января, заупокойное богослужение возглавит папа Франциск.

Йозеф Ратцингер родился 16 апреля 1927 года в Баварии. В 2005 году он взошел на папский престол, взяв имя Бенедикт XVI. В 2013 году Бенедикт XVI отрекся от апостольского престола.