Reuters узнал, что в США с января подорожают 350 уникальных лекарств

Рост цен связан с принятием администрацией президента США Закона о снижении инфляции (IRA), который позволит государству напрямую договариваться о ценах на некоторые лекарства, а также с инфляцией и нарушением цепочек поставок

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Крупнейшие производители лекарственных препаратов, включая Pfizer, GlaxoSmithKline, Bristol Myers Squibb, AstraZeneca и Sanofi, планируют поднять цены в США на более чем 350 уникальных лекарств в начале января. Среди них — редкие препараты для борьбы с аутоимунными заболеваниями и раком крови, сообщает Reuters со ссылкой на исследование профильной Three Axis Advisors (3 Axis).

По данным аналитиков, повышение цен произойдет на фоне принятия администрацией президента США Джо Байдена Закона о снижении инфляции (IRA), который позволит государственной программе здравоохранения Medicare напрямую договариваться о ценах на некоторые лекарства, начиная с 2026 года. Отрасль также борется с инфляцией и нарушениями в цепочках поставок, которые привели к увеличению производственных затрат, говорится в исследовании.

Как отмечает Reuters, по итогам 2022 года производители лекарств в США подняли цены на более чем 1400 лекарств. Это максимальное значение с 2015 года. По данным 46brooklyn (НКО, близкая к 3 Axis), средний рост цен на лекарства в прошлом году составил 4,9%, что ниже темпов инфляции в США.

3 Axis подсчитала, что Pfizer уже объявила о росте цен на 89 уникальных лекарств, GSK запланировала увеличение цен на 26 лекарств, в том числе на препараты для клеточной терапии (CAR-T) Abecma и Breyanzi, стоимость которых уже превышает $400 тыс. AstraZeneca намерена поднять цены в пределах 3% на препараты для лечения рака крови Calquence и Tagrisso, а также на препарат для лечения астмы Fasenra. Pfizer повысит цены на 6-7% на противораковые Ibrance и Xalkori.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о наступлении в мире «эры дорогих лекарств». По данным издания, создатели некоторых новых лекарств из области генной терапии обещают вылечить болезнь за один курс, при этом стоимость таких препаратов «становится испытанием для системы медицинского страхования». Так, с августа регуляторы США и Европы одобрили четыре препарата, предназначенных для лечения редких генетических заболеваний. Принимать их нужно один раз, однако стоимость дозы составляет не менее $2 млн.

В качестве примера WSJ приводит препарат против гемофилии В — Hemgenix, разработанный нидерландской компанией UniQure. Стоимость лекарства составляет $3,5 млн, что делает его на данный момент самым дорогим в мире. Препарат от компании Bluebird Skysona для редкого неврологического заболевания, поражающего детей, стоит $3 млн, а Zynteglo от бета-талассемии (наследственного заболевания крови) — $2,8 млн. Стоимость препарата Zolgensma от Novartis, применяемого для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), составляет $2,1 млн.



В то же время разработчики дорогих лекарств заявляют, что такая стоимость оправдана, поскольку препараты достаточно вводить один раз. Они считают, что генная терапия может изменить ситуацию к лучшему для пациентов с редкими генетическими заболеваниями. Однако оплатить такое лечение способны далеко не все пациенты, медицинские страховые компании также говорят, что «не настроены на такие большие выплаты», пишет WSJ.