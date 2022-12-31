Франция, Испания и Британия начали требовать тесты на COVID-19 от прибывающих из Китая

Франция и Британия начали требовать тест на COVID от прибывающих из Китая

Bloomberg уточняет, что решение регуляторов европейских стран связано с ослаблением политики «нулевой терпимости» к COVID-19 в КНР и опасениями новой вспышки заражения

Фото: Zuma / ТАСС

Пассажиры авиакомпаний, прибывающие во Францию, Испанию и Великобританию из Китая, должны будут предоставить отрицательный тест на COVID-19, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление регуляторов европейских стран.

Как пишет агентство, страны ЕС опасаются решением властей КНР ослабить политику «нулевой терпимости» к коронавирусу, из-за которой в стране наблюдается резкий всплеск заражений. Источники Bloomberg уточнили, что власти Франции и Великобритании также будут проводить выборочные ПЦР-тесты для прибывающих из Китая.

В то же время, по данным агентства, другие европейские страны пока не планируют вводить подобных ограничений.

28 декабря китайские власти выпустили уведомление об ослаблении ограничительных мер, введенных в период пандемии. Лицам, которые въезжают в Китай, с 8 января не нужно проходить карантин, если тест на коронавирус окажется отрицательным. Сдать тест необходимо за 48 часов до прибытия.

До этого власти Китая придерживались политики «нулевой терпимости» к коронавирусу. В стране сохранялись строгие ограничения и карантин, который мог охватывать целые города. На этом фоне в некоторых городах КНР начались протесты, а власти были вынуждены смягчить ограничительные меры.

Осенью и зимой 2022 года в Китае участились вспышки COVID. По данным Bloomberg, 23 декабря сообщило, что с начала декабря коронавирусом заболели четверть миллиарда жителей Китая, что составляет около 18% населения страны. Это, по данным агентства, является крупнейшим всплеском заражения коронавирусной инфекцией в Китае с начала пандемии.

Reuters со ссылкой на источники среди местных жителей 28 декабря сообщил, что больницы и похоронные бюро Китая столкнулись с большой нагрузкой после отмены властями жестких антикоронавирусных ограничений.