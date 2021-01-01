WP узнала о планах поменять охрану Байдена из-за симпатий к Трампу

В состав подразделения войдут сотрудники, которые охраняли Байдена и его семью в период его работы вице-президентом. Сторонники избранного президента считают, что ряд агентов Секретной службы могут поддерживать Трампа

Джо Байден (в центре) (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

В состав подразделения Секретной службы США, которое займется охраной избранного президента Джо Байдена, будут внесены изменения, сообщает The Washington Post со ссылкой на два источника.

В него войдут сотрудники, которые работали с Байденом и его женой Джилл в то время, когда он занимал должность вице-президента страны (2009–2017 годы) при Бараке Обаме. По данным газеты, решение принято на фоне опасений со стороны его сторонников, что некоторые агенты могут поддерживать действующего главу государства Дональда Трампа, соперника Байдена на выборах.

WP отмечает, что такие кадровые изменения — стандартная процедура при приходе к власти нового президента. Однако, по ее данным, некоторые сотрудники Секретной службы подверглись критике за то, что разделяли точку зрения Трампа по поводу защитных масок. Как пишет газета, президент считал ношение масок признаком слабости, и сотрудники охраны рекомендовали своим коллегам не использовать их при сопровождении Трампа в поездках. Сам американский президент в июле заявил, что никогда не был против масок, тем не менее весной он не раз отказывался от этих средств защиты.

Помимо этого Секретная служба в прошлом году согласилась с тем, чтобы бывший руководитель группы охраны президента Энтони Орнато стал замглавы аппарата Белого дома. В этой должности он помогал координировать митинги в поддержку Трампа, прошедшие в стране в разгар пандемии. По данным WP, Орнато уйдет из Белого дома и вернется в ведомство.