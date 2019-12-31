СМИ узнали об идее британского министра сделать Россию членом НАТО

Глава британского Минобороны предлагал вариант сближения Москвы с Североатлантическим альянсом, чтобы «помочь Ельцину сделать Россию более нормальной европейской страной», однако не получил поддержки

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Минобороны Великобритании предлагало в 1995 году сделать Россию ассоциированным членом НАТО. Об этом сообщают The Telegraph и The Guardian со ссылкой на обнародованные документы из Национального архива.

Из них следует, что соответствующий план был представлен на правительственном саммите по внешней политике, его разработал возглавлявший тогда оборонное ведомство Малкольм Рифкинд. Инициатива должна была «развеять подозрения Кремля» относительно расширения Североатлантического альянса на восток.

В десятистраничном документе Рифкинд допустил создание «новой категории ассоциированных членов НАТО». Этот статус не дает для государства гарантии коллективной защиты, предусмотренной ст. 5 Североатлантического договора, права на членство в Международном военном штабе альянса и права ветировать решение НАТО.

Министр также указал, что Россия не должна стать полноправным членом альянса, так как это бы привело к «абсурдным последствиям», требующим от Запада приходить на помощь Москве в любых приграничных конфликтах, например с Китаем. Однако, отметил Рифкинд, формальный статус в НАТО позволил бы России посещать министерские и другие заседания, что «способствовало бы постепенному сближению и гармонизации политики».