Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом

Президенты России и Украины поздравляют друг друга с новогодними праздниками впервые с 2014 года. Они приветствовали заключение контракта на транзит российского газа и обмен пленными между Киевом и Донбассом

Владимир Зеленский и Владимир Путин (Фото: Ian Langsdon / EPA / ТАСС)

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, говорится в сообщении офиса украинского лидера в Facebook.

Они «поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц 29 декабря», — отмечается в сообщении. В Кремле подтвердили, что лидеры обменялись поздравлениями.

Накануне Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, однако в списке, опубликованном на сайте Кремля, Зеленского не оказалось. Там также не было президента Грузии Саломе Зурабишвили. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда пояснил, что в список вошли не все главы государств и «при необходимости» он может пополниться.

Путин не поздравлял президентов Украины с праздниками с 2014 года. 31 декабря 2013 года в послании Виктору Януковичу, занимавшему тогда пост украинского лидера, он отметил «товарищеские, деловые отношения, позволяющие откровенно обсуждать любые, даже самые непростые вопросы».