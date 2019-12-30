Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом

Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом

Президент России Владимир Путин направил поздравления мировым лидерам с наступающим Новым годом, однако Украины и Грузии в списке, опубликованном на сайте Кремля, не оказалось.

На соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что список может пополниться. «Не все лидеры вошли в сообщение, при необходимости будут добавлены», — заявил он.

Свои поздравления с грядущими новогодними и рождественскими праздниками Путин направил канцлеру Германии Ангеле Меркель, премьер-министрам Великобритании и Японии Борису Джонсону и Синдзо Абэ, а также лидерам США, Франции, Венесуэлы, Сирии, Израиля и стран СНГ, выразив надежду на успешное сотрудничество с ними в будущем. Российский лидер также поздравил руководителей международных организаций, в том числе генсека ООН Антониу Гутерреша и главного исполнительного директора Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву.