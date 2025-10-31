 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

У министра обороны Белоусова появился новый заместитель

Бывший первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков стал заместителем Белоусова. О его предстоящем назначении сообщали источники РБК, говоря о будущем уходе в отставку генерала-полковника Фомина
Андрей Белоусов и Василий Осьмаков
Андрей Белоусов и Василий Осьмаков (Фото: Минобороны России)

Василий Осьмаков стал новым заместителем министра обороны России. Его представил глава Минобороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны стран СНГ.

«Пользуясь случаем, хотел бы представить заместителя министра обороны Российской Федерации Василия Сергеевича Осьмакова, которого многие знают по его прошлой работе. Он был первым заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации», — сказал Белоусов.

У министра обороны Белоусова появился новый заместитель
Video

Василию Осьмакову 42 года. Он окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности востоковед, африканист, переводчик арабского языка. С 2004 года работал на различных должностях в Минпромэнерго. С 2008 по 2012 год был помощником министра промышленности и торговли, затем возглавил департамент стратегического развития и проектного управления министерства. В 2016 году стал заместителем министра, в 2021-м — первым заместителем министра.

15 октября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Осьмакова с должности замглавы Минпромторга в связи с переходом на другую работу.

У отвечающего за прокат фильмов департамента Минкульта сменился директор
Политика
Фото:Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

О том, что Осьмаков станет заместителем министра обороны, в середине октября сообщали собеседники РБК. По их данным, его пост в Минпромторге займет замминистра Кирилл Лысогорский. Источники РБК рассказывали о смене должности Осьмакова, говоря об уходе в отставку генерал-полковника Александра Фомина. На сайте Минобороны в числе заместителей главы ведомства к моменту публикации значится Фомин и нет Осьмакова.

Фомин курирует в Минобороны вопросы международного военного и военно-технического сотрудничества. Согласно информации на сайте министерства, в его подчинении находятся Главное управление международного военного сотрудничества и Управление по контролю за выполнением договоров (национальный Центр по уменьшению ядерной опасности).

Кроме того, Фомин входил в российскую переговорную группу на очных встречах с представителями Украины в 2022 и 2025 годах.

