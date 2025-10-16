 Перейти к основному контенту
Генерал-полковник Фомин уйдет в отставку с поста замминистра обороны

Александр Фомин покинет пост заместителя министра обороны, говорят источники РБК. Генерал-полковник входит в число переговорщиков с Украиной в группе Владимира Мединского, которая в 2022 и 2025 годах вела переговоры в Стамбуле
Александр Фомин
Александр Фомин (Фото: Александр Рюмин / РИА Новости)

Генерал-полковник Александр Фомин, входящий в группу, которая в 2022 и 2025 годах вела переговоры с Украиной в Стамбуле, уйдет в отставку с поста заместителя министра обороны, говорят два источника РБК, близких к ведомству. По словам собеседников РБК, указ о кадровых перестановках уже подготовлен.

РБК направил запросы пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, в пресс-службы Минпромторга и Минобороны.

Генералу Фомину 66 лет. В 90-х он занимал различные посты в Росвооружении, в начале 2000-х работал в Рособоронэкспорте. В 2004 году был назначен заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). С 2012 по 2017 год возглавлял ФСВТС. В январе 2017 года был назначен заместителем министра обороны. В 2022 году входил в переговорную группу с Украиной. В 2025 году также был включен в число переговорщиков. Главой российской переговорной группы является помощник президента Владимир Мединский.

Фомин курирует в Минобороны вопросы международного военного и военно-технического сотрудничества. Согласно информации на сайте министерства, Фомину подчинялись Главное управление международного военного сотрудничества и Управление по контролю за выполнением договоров (национальный Центр по уменьшению ядерной опасности).

Заместителем министра обороны станет первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков, говорят собеседники РБК, уточняя, что его функционал пока не определен окончательно. Первым заместителем министра промышленности и торговли Антона Алиханова станет замминистра Кирилл Лысогорский, говорит источник РБК, близкий к ведомству.

Осьмакову 42 года. Он окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности востоковед, африканист, переводчик арабского языка. С 2004 года работал на различных должностях в Минпромэнерго. С 2008 по 2012 год был помощником министра промышленности и торговли, затем возглавил департамент стратегического развития и проектного управления министерства.
В 2016 году стал заместителем министра, в 2021-м — первым заместителем министра.

Петр Канаев, Герман Костринский
Анастасия Серова, Полина Химшиашвили
Александр Фомин Минобороны отставки и назначения Василий Осьмаков
