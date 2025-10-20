У отвечающего за прокат фильмов департамента Минкульта сменился директор

Департамент кинематографии, который, в частности, занимается выдачей прокатных удостоверений, возглавила Анна Ярина вместо Дмитрия Давиденко

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

Директором департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры, который, в частности, занимается выдачей прокатных удостоверений, назначена Анна Ярина, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Анну Ярину назначили директором департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России», — сказали там.

Ярина сменит Дмитрия Давиденко. Он возглавил департамент летом 2022 года после перехода своей предшественницы Светланы Максимченко на другое место работы.

Давиденко — продюсер более 20 фильмов и сериалов, в том числе «Географ глобус пропил» (2013), «Оттепель» (2013) и «Обитель» (2020). Он учился на киноведа во ВГИКе, в 2004 году защитил кандидатскую диссертацию. Работал в Продюсерской компании Валерия Тодоровского, «Мармот-фильме» и «Красной стреле».

Ярина была в должности замдиректора департамента кинематографии с января этого года. В 2019 году она окончила бакалавриат «Высшей школы экономики» по направлению «Медиакоммуникации», а в 2021-м получила диплом магистра по программе «Кинопроизводство в мультиплатформенной среде». Как отмечают источники «Ведомостей», Анна Ярина — дочь начальника управления президента России по внутренней политике Андрея Ярина.

Департамент кинематографии, помимо выдачи прокатных удостоверений, также организует проведение конкурсов на распределение господдержки на авторское, дебютное, документальное кино и анимационные фильмы, продвигает российское кино на международных кинофестивалях и так далее.