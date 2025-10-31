 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Российские войска заняли Новоалександровку

Сюжет
Военная операция на Украине
Российские подразделения продвинулись к востоку от поселка Покровское Днепропетровской области
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки «Восток» заняли населенный пункт Новоалександровка в Днепропетровской области.

Это село находится примерно в 10 км к юго-востоку от Покровского и дороги, связывающей этот поселок с городом Гуляйполе Запорожской области.

В зоне ответственности группировки «Восток» на этой неделе были также заняты Вишневое и Егоровка (в Днепропетровской области, к югу от Новоалександровки), а также Новониколаевка, Красногорское и Привольное в Запорожской области, расположенные по берегам реки Янчур.

Купянск: что это за город и каково его стратегическое значение
База знаний
Виды Купянска

Что касается других направлений, подразделения группировки «Запад» заняли Садовое к югу от Купянска, а также продолжили зачистку Петропавловки и Куриловки на восточном берегу реки Оскол. Там же пресечена попытка военнослужащих 14-й механизированной бригады ВСУ вырваться из окружения через реку с использованием четырех лодок.

Покровск: что это за город и почему он важен для армий России и Украины
База знаний
Покровск

В районе Красноармейска (Покровска) подразделения группировки «Центр» продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ, завершают зачистку Гнатовки и ведут бои в населенном пункте Рог, который находится между Красноармейском и Димитровым (Мирноградом).

Артем Филипенок Артем Филипенок
Минобороны Днепропетровская область
