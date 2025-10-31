Российские подразделения продвинулись к востоку от поселка Покровское Днепропетровской области

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки «Восток» заняли населенный пункт Новоалександровка в Днепропетровской области.

Это село находится примерно в 10 км к юго-востоку от Покровского и дороги, связывающей этот поселок с городом Гуляйполе Запорожской области.

В зоне ответственности группировки «Восток» на этой неделе были также заняты Вишневое и Егоровка (в Днепропетровской области, к югу от Новоалександровки), а также Новониколаевка, Красногорское и Привольное в Запорожской области, расположенные по берегам реки Янчур.

Что касается других направлений, подразделения группировки «Запад» заняли Садовое к югу от Купянска, а также продолжили зачистку Петропавловки и Куриловки на восточном берегу реки Оскол. Там же пресечена попытка военнослужащих 14-й механизированной бригады ВСУ вырваться из окружения через реку с использованием четырех лодок.

В районе Красноармейска (Покровска) подразделения группировки «Центр» продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ, завершают зачистку Гнатовки и ведут бои в населенном пункте Рог, который находится между Красноармейском и Димитровым (Мирноградом).