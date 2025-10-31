 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Сенатор рассказал о масштабах ядерных испытаний США

Сенатор Коттон: ядерные испытания США могут быть малыми и с подземными взрывами
Речь не идет о «крупномасштабных взрывах с грибовидным облаком» в океане или пустыне, это будут малые, контролируемые и, вероятно, подземные испытания, пояснил Коттон

Речь в вопросе ядерных испытаний США может идти о взрывах небольшой мощности, заявил глава комитета по разведке Сената Конгресса США Том Коттон (республиканец, от штата Арканзас) в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, испытания, вероятно, будут проведены под землей.

«Чтобы внести ясность — мы не говорим о крупномасштабных взрывах с грибовидным облаком где-то в пустыне или на юге Тихого океана. Мы ведем речь об очень малых, контролируемых и, вероятно, подземных взрывах», — сказал сенатор.

Испытания он назвал «необходимым и желанным шагом». Их возобновление, уточнил сенатор, позволит проверить как старые, так и новые типы вооружений. Reuters ранее отмечал, что Соединенные Штаты не проводили ядерных тестов в течение 33 лет.

Испытания также помогут Вашингтону «показать решимость Китаю и России» в том, что США «не удастся помыкать», добавил Коттон.

Что значит заявление Трампа о начале ядерных испытаний в США
Политика
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп 30 октября поручил Пентагону подготовить испытания ядерного оружия. Он объяснил это решение тем, что испытания проводят другие страны. Вице-президент США Джей Ди Вэнс пояснил, что Вашингтону необходимо периодически проводить подобные испытания, чтобы убедиться, что ядерный арсенал работает исправно.

За два дня до этого, 28 октября, Россия провела испытания подводного аппарата под названием «Посейдон» — суперторпеды с ядерной энергетической установкой, также было объявлено о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой под названием «Буревестник».

И «Буревестник», и «Посейдон» предназначены для того, чтобы доставлять ядерные боезаряды. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Трампа о том, что США начинают испытания в ответ на тесты других стран, подчеркнул: тестирование «Буревестника» «не является ядерным испытанием». Он напомнил, что сейчас на такие испытания действует мораторий, и предупредил: «если кто-то отойдет от моратория, то Россия будет действовать соответственно ситуации».

Старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева) Павел Подвиг говорил РБК, что поводом для проведения США ядерных испытаний могло стать и сообщение Трампу, что свой ядерный арсенал наращивает Китай. По подсчетам «Бюллетеня ученых-атомщиков», в арсенале последнего около 600 ядерных боеголовок; в 2023 году Пентагон прогнозировал, что к 2030-му у Пекина будет уже 1 тыс. «Так понимаю, у Трампа возникло ощущение, что Америка не демонстрирует свою мощь в полном объеме и как-то отстает», — пояснял РБК эксперт.

