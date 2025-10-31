Fox News заметил смягчение позиции Трампа по конфликту на Украине

Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Дональд Трамп резко изменил свою позицию в отношении конфликта на Украине: его тон смягчился, а от жестких высказываний республиканец перешел к «невмешательству», сообщает американский телеканал Fox News.

Сейчас Трамп в меньшей степени стремится помогать Киеву или подталкивать стороны к завершению конфликта, отметил телеканал. Как утверждает Fox News, перемены в его позиции начались «тихо» две недели назад, когда президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон. Тогда обсуждались поставки Киеву дальнобойных ракет Tomahawk, но республиканец так и не объявил об этом.

Затем 30 октября Пентагон объявил об отзыве назад в США ротационной американской бригады, дислоцированной в Румынии, а также подразделений в Венгрии и Болгарии. Трамп назвал передислокацию «незначительной», но это вызвало беспокойство у европейских союзников Вашингтона, пишет канал.

Более мягкая позиция Трампа проявилась и на встрече с председателем Китая Си Цзиньпином в Южной Корее, прошедшей накануне. Ранее он публично настаивал на ограничении Пекином закупок российской нефти, однако китайскому лидеру таких требований выдвигать не стал. Сам американский лидер признавал в разговоре с журналистами, что теме покупки Китаем нефти у России было уделено мало внимания, хотя он собирался обсудить давление на Москву в этом направлении с Пекином.

Урегулирование конфликта на Украине также обсуждалось, но Трамп не оказывал давления и по этому поводу, напоминает Fox News.

«Мы долго обсуждали этот вопрос и договорились работать вместе, чтобы попытаться достичь результата. Мы согласны, что стороны, знаете ли, застыли в противостоянии и сражаются, и иногда, наверное, приходится позволять им сражаться. Безумие. Но это поможет нам, и мы будем работать вместе по Украине», — заявил Трамп по итогам переговоров.

Трамп показывает истинную приверженность идее мира на Украине, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о перемене мнения республиканца.

Он не согласился с утверждением, что Трамп часто меняет позицию по Украине.

«Президент США демонстрирует постоянство. Он отстаивает интересы своей страны, Соединенных Штатов Америки», — подчеркнул Песков.