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В Думе изучат вопрос лишения мандатов двух депутатов за прогулы

Дума рассмотрит вопрос лишения депутатов Белоусова и Власова мандатов за прогулы
Двух депутатов обвинили в частых прогулах заседаний. Одного из них прошлым летом осудили на десять лет колонии по делу о получении взятки на 3 млрд руб., он до сих пор находится в розыске
Василий Власов
Василий Власов (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду») могут лишиться депутатских полномочий, этот вопрос рассмотрит комиссия Госдумы по этике и мандатным вопросам во вторник, 31 октября, сообщил «Интерфаксу» член комиссии Николай Коломейцев.

Причина — длительное отсутствие депутатов на заседаниях Госдумы и комитетов.

Депутаты и сенаторы могут быть лишены мандатов досрочно, если они не исполняют обязанности в течение 30 и более календарных дней.

Власов рассказал агентству о готовности прийти на заседание комитета и объяснить причины по каждому дню отсутствия, несмотря на то, что не получил приглашение. Основная претензия к нему — пропуск заседаний комиссии по регламенту, членом которой он является. Депутат заверил, что голосовал опросным листом и это допустимая форма для выражения мнения, которая применялась во время пандемии.

«Грустно, что фракция [ЛДПР] поддерживает [намерение лишить мандата]. Они не могут сказать, что я не работаю. Я активный депутат и никогда не молчу. Я постоянно присутствую в зале и голосую лично. Возможно, это связано с тем, что я поднимал вопрос о том, что некоторые коллеги не ходят [на заседания], и теперь мне мстят», — предположил он в беседе с «Коммерсантом».

Депутата Белоусова в прошлом августе заочно приговорили к десяти годам колонии строгого режима, оштрафовали на 500 тыс. руб. и лишили ордена «За заслуги перед Отечеством». Суд постановил, что тот получил взятку на свыше 3 млрд руб. Его объявили в розыск, нахождение депутата неизвестно. Белоусов отрицает свою вину.

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Несмотря на то, что закон запрещает сохранять мандат после вступления в силу обвинительного приговора, Белоусов остался депутатом. По сведениям его коллег и адвокатов, это стало возможным из-за процедурных нарушений, допущенных при рассмотрении уголовного дела, выяснил «Коммерсантъ». Вопреки требованиям закона о статусе депутата, дело против Белоусова передали в суд без разрешения Госдумы.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Госдума ЛДПР СР лишение мандатов прогулы
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