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Песков заявил об инерции военкоматов после завершения мобилизации
Песков объяснил инерцией военкоматов выдачу повесток после завершения мобилизации
В работе военкоматов есть «определенная инерция», поэтому даже после объявления о завершении частичной мобилизации россиянам могут продолжать вручать повестки, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Есть же определенная инерция. Сейчас все сигналы прошли, и конечно, таких происшествий быть не должно», — сказал Песков.
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