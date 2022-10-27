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Военная операция на Украине ,  
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СБУ сообщила о поиске сотрудничающих с Россией работников на предприятиях

СБУ: сотрудников критически важных предприятий проверяют на сотрудничество с Россией
По словам врио главы службы Василия Малюка, силовики ищут тех, кто готов сотрудничать с Россией или уже это делает, и чаще всего такие находятся. В четверг задержали депутата — директора молочного завода в Купянске
Василий Малюк
Василий Малюк (Фото: Служба безпеки України)

Украинские спецслужбы проверяют коллективы критически важных предприятий на наличие работников, которые «потенциально готовы» сотрудничать с Россией, заявил в интервью «Интерфакс-Украина» врио главы СБУ Василий Малюк.

«В целом каждое место, где расположены наши мощности, постоянно отрабатывается в рамках контрдиверсионных и антитеррористических мер. Что это значит? Берется конкретная локация, заходят силы Службы безопасности Украины, нацполиции, нацгвардии, и путем такого поэтапного пересева мы находим тех, кто потенциально готов работать с врагом», — объяснил Малюк. По его словам, обычно при таких проверках находятся те, кто уже сотрудничает с Москвой.

Врио главы ведомства рассказал, что недавно был задержан сотрудник одной ТЭС, «который занимался якобы ремонтом», но на самом деле передавал российской стороне данные «по актуальным координатам энергетических объектов» и результатам обстрелов. С 10 октября российские военные несколько раз обстреливали критическую инфраструктуру Украины — объекты систем военного управления, связи и энергетики. Удары последовали за терактом на Крымском мосту, который, как заявил президент России Владимир Путин, устроили украинские спецслужбы.

В четверг СБУ сообщила о задержании депутата Купянского районного совета — гендиректора Купянского молочно-консервного комбината («Украинская правда» со ссылкой на данные системы YouControl пишет, что это член партии «Слуга народа» Александр Радченко).

Российские военные в ходе спецоперации заняли часть территорий Украины. Херсонская и Запорожская области были присоединены к России в конце сентября вместе с ДНР и ЛНР, независимость которых Москва признала перед началом боевых действий.

Харьковская область контролируется Россией частично, Купянск сейчас находится под контролем Киева. Минобороны регулярно сообщает о боях на купянском направлении.

По версии ведомства, Радченко «перестроил» работу завода на пользу России, после того как часть Харьковской области перешла под контроль российских войск. Он перерегистрировал компанию в налоговой службе новых властей и открыл счета в одном из российских банков, после чего поставлял «промышленные объемы молочной продукции для нужд захватчиков». Радченко арестован, его подозревают по ч. 1 ст. 111.2 (пособничество государству-агрессору, до 12 лет лишения свободы).

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Уголовную ответственность за сотрудничество с Россией президент Украины Владимир Зеленский ввел в марте, после начала спецоперации. Киев уже неоднократно сообщал об уголовных делах по новой статье.

22 октября стало известно о задержании в контролируемом Украиной городе Запорожье почетного президента «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. В СБУ его заподозрили в работе на Россию, Богуслаев проходит по ст. 111.1 (коллаборационная деятельность, лишение свободы вплоть до пожизненного) и ст. 111.2. По версии следствия, руководство «Мотор Сич» в сговоре с представителями «Ростеха» наладило каналы поставок в Россию украинских авиадвигателей, которые затем использовались для производства и ремонта российских ударных вертолетов.

В «Ростехе» информацию о сотрудничестве с украинской компанией опровергли и заявили, что Россия провела полное импортозамещение двигателей для вертолетов. Близкий к госкорпорации источник РБК назвал задержание Богуслаева результатом «конфликта между местными элитами».

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Украина Харьковская область СБУ
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