МИД выразил протест Нидерландам из-за попытки вербовки военного атташе

МИД утверждает, что британские спецслужбы пытались завербовать в Нидерландах российского дипломата. В Москве заявили, что это не первый подобный случай

Вид на посольство России в Гааге (Фото: Phil Nijhuis / EPA / ТАСС)

Посол Нидерландов в России вызван в МИД, ему заявлен протест в связи с попыткой вербовки российского военного атташе при посольстве в Гааге, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства. По данным МИДа, завербовать дипломата пытались спецслужбы Великобритании.

«В ходе беседы было подчеркнуто, что подобные провокационные действия неприемлемы, противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и препятствуют нормальному функционированию российских загранучреждений», — говорится в сообщении.

В МИДе заявили, что за последние годы в Нидерландах произошло уже несколько таких случаев. Ведомство называет их «провокациями со стороны иностранных спецслужб, которые, как мы видим, чувствуют себя на голландской территории как дома».

«В декабре 2018 года представители ЦРУ подошли в парке к дипломату постпредства России при ОЗХО, в декабре 2019 года — склоняли к сотрудничеству атташе российского посольства в закрытой зоне аэропорта Схипхол в Амстердаме. Власти и правоохранительные органы Нидерландов не только не пресекают подобные противоправные действия, но и сами в них участвуют», — рассказали в МИДе.

Так, в апреле нидерландские спецслужбы пытались завербовать трех дипломатов, которые до этого были объявлены нежелательными персонами в стране. А в июле 2020 года в автомобиле одного из дипломатов нашли аппаратуру слежения.

«Призываем нидерландские власти воздержаться от таких недружественных действий, ведущих к дальнейшей деградации двусторонних отношений», — заявил МИД.

В конце марта Министерство иностранных дел Нидерландов сообщило о высылке 17 российских дипломатов. Их обвинили в работе на разведку под дипломатическим прикрытием и в создании «угрозы безопасности». После этого в апреле российский МИД выслал из страны 15 нидерландских дипломатов.