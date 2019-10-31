Госдеп обвинил Россию в навязывании С-400 по примеру автомата Калашникова

Помощник госсекретаря США Кларк Купер предостерег покупателей российского и китайского оружия от продолжения сделок

ЗРК С-400 (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Россия усердно работает над навязыванием своих зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 странам по всему миру, как ранее делала с автоматом Калашникова. Об этом заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, передает Politico.

«Мы прошли долгий путь с тех пор, как АК-47 стал повсеместным символом восстаний, поддерживаемых Советским Союзом — от Юго-Восточной Азии до Африки. Сегодня Россия навязывает варианты своих С-400, в то время как Китай поставляет все — от бронетранспортеров до вооруженных беспилотников», — сказал он.

По словам Купера, Россия и Китай используют продажу оружия для ослабления глобального влияния Соединенных Штатов.

«С помощью продажи таких систем, как С-400, Россия стремится воспользоваться потребностями партнеров в сфере безопасности, чтобы помешать нам поставлять им наиболее передовые средства обороны», — заявил Купер.

Китай, по словам чиновника Госдепартамента, использует поставки оружия по самым низким ценам как способ убедить власти той или иной страны «открыть дверь». Когда же это происходит, отметил Купер, Китай просовывает в открывшуюся дверь ногу, не давая ее закрыть, и начинает быстро наращивать свое влияние.