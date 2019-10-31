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Госдеп обвинил Россию в навязывании С-400 по примеру автомата Калашникова
Помощник госсекретаря США Кларк Купер предостерег покупателей российского и китайского оружия от продолжения сделок
ЗРК С-400 (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Россия усердно работает над навязыванием своих зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 странам по всему миру, как ранее делала с автоматом Калашникова. Об этом заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, передает Politico.

«Мы прошли долгий путь с тех пор, как АК-47 стал повсеместным символом восстаний, поддерживаемых Советским Союзом — от Юго-Восточной Азии до Африки. Сегодня Россия навязывает варианты своих С-400, в то время как Китай поставляет все — от бронетранспортеров до вооруженных беспилотников», — сказал он.

По словам Купера, Россия и Китай используют продажу оружия для ослабления глобального влияния Соединенных Штатов.

«С помощью продажи таких систем, как С-400, Россия стремится воспользоваться потребностями партнеров в сфере безопасности, чтобы помешать нам поставлять им наиболее передовые средства обороны», — заявил Купер.

Китай, по словам чиновника Госдепартамента, использует поставки оружия по самым низким ценам как способ убедить власти той или иной страны «открыть дверь». Когда же это происходит, отметил Купер, Китай просовывает в открывшуюся дверь ногу, не давая ее закрыть, и начинает быстро наращивать свое влияние.

Купер напомнил в этой связи о принципе Caveat emptor (лат. «Пусть покупатель будет бдителен»). По его словам, такие сделки могут быть опасны для самих покупателей, так как оружие, за которое были выплачены немалые деньги, нередко выходит из строя сразу после покупки. В качестве примера представитель Госдепартамента рассказал о закупленных Камеруном в Китае ударных вертолетах Harbin Z-9, один из которых разбился сразу после передачи, и поставленных в Кению бронетранспортерах VN-4, в которых погибли десятки кенийских военных.

Бизнес
Глава «Ростеха» не поверил в возможность дожить до отмены санкций

Закупки различными странами оружия российского производства неоднократно вызывали критику США. Одним из последних примеров стало приобретение ЗРК С-400 Турцией. После согласования сделки власти США пригрозили Анкаре лишить ее возможности закупать американские истребители F-35 и даже ввести против нее санкции. Вице-президент США Майкл Пенс прямо заявил, что сделка Анкары и Москвы подрывает альянс Турции и НАТО, и потребовал выбрать: либо участие в блоке, либо покупка С-400.

Недобросовестной конкуренцией производителей оружия из США объяснял еще в 2017 году и санкции, наложенные на саму Россию, глава «Ростеха» Сергей Чемезов. По его словам, дожить до отмены санкций он не рассчитывает, так как власти США действуют в интересах своих производителей, пытаясь выдавить с рынков российское оружие, которое «по цене более дешевое, а по качеству не уступает аналогам из Америки или Европы, а зачастую и превосходит».

Авторы: Кристина Астафурова, Евгений Калюков
Теги: С-400, Россия, США, КНР, закупка вооружения
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