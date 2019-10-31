Личные данные архитектурных подрядчиков мэрии Москвы попали в Сеть

Личные данные более сотни контрагентов столичной мэрии оказались в открытом доступе на ее официальном сайте. В открытом доступе находилась, в частности, персональная информация столичных архитекторов-реставраторов

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Что можно было найти на сайте мэрии

На официальном сайте московской мэрии, mos.ru, находились документы с паспортными данными более ста человек. Эту утечку персональных данных РБК обнаружил в актах государственной историко-культурной экспертизы.

К моменту написания материала на сайте мэрии был доступен 81 документ, в них были указаны данные заказчиков такой экспертизы и их исполнителей — архитекторов-реставраторов. У каждого были указаны паспортные данные и номера СНИЛС, у некоторых — телефоны и платежные реквизиты. Вскоре после того, как РБК обратил на них внимание, документы были удалены.

Большая часть документов связана с реставрацией. РБК обнаружил акты, связанные с проведением работ в Булгаковском доме на Большой Садовой, Физическом институте им. П.Н. Лебедева, усадьбе в Гжельском переулке, в нескольких доходных домах в центре города, здании ВХУТЕМАС и на других объектах культурного наследия.

«Утечки персональных данных на сайтах органов власти происходят из-за отсутствия четких регламентов удаления персональных данных, — заявил РБК директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. — Это большая организационная работа, которую в мэрии, я надеюсь, проведут».