Роскомнадзор потребовал у электронных маркетплейсов ответить за утечку

После того как на электронных торговых площадках обнаружили в открытом доступе по меньшей мере 2,24 млн записей с паспортными данными, СНИЛС и сведениями о трудоустройстве россиян, Роскомнадзор направил им запросы об утечках персональных данных. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«Соответствующие запросы [электронным торговым площадкам] Роскомнадзором направлены», — заявили в пресс-службе. Остальных деталей там не раскрыли.

Об утечке данных 2,2 млн человек стало известно утром 29 апреля. Об этом вышел материал РБК со ссылкой на данные председателя Ассоциации участников рынков данных Иван Бегтин. Об оказавшихся в открытом доступе личных сведениях говорилось в его исследовании «Утечки персональных данных из открытых источников. Электронные торговые площадки» (есть в распоряжении РБК).

Бегтин проанализировал материалы крупнейших российских электронных торговых площадок, на которых размещаются данные о коммерческих закупках и госзакупках по федеральным законам 44-ФЗ и 223-ФЗ. Анализу в том числе подверглись данные закупочного модуля ZakazRF (562 тыс. записей), «РТС-тендер» (550 тыс. записей), «Росэлторг» (468 тыс. записей), «Национальной электронной площадки» (142 тыс. записей), ЭТП РАД (18 тыс. записей) и «Сбербанк АСТ» (500 тыс. записей). На каждой из них, пришел к выводу автор, можно найти личную информацию об участниках аукционов.