Самый большой из президентских грантов получил проект Башметa

Около 112 млн руб. получил от Фонда президентских грантов организатор проекта «Юрий Башмет — молодым дарованиям России». Также деньги получат более 50 религиозных организаций. «Ночным волкам» грантов не выделили

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

На юные дарования

В среду, 31 октября, Фонд президентских грантов подвел итоги второго этапа конкурса 2018 года. В этот раз самый большой грант получит АНО «Концерты, Фестивали, Мастер-Классы», учрежденная директором «Русского концертного агентства» Дмитрием Гринченко. На двухлетний проект «Юрий Башмет — молодым дарованиям России» организация получит почти 112 млн руб., следует из опубликованного на сайте фонда списка победителей. Еще 113 млн организация намерена привлечь в качестве софинансирования.

Фонд как единый оператор президентских грантов работает с 2017 года. С момента его основания были проведены уже четыре этапа конкурса. На нынешнем этапе распределены гранты на общую сумму 4,7 млрд руб.

Ассоциация учебных заведений искусства и культуры, в которую входят несколько десятков творческих вузов, получит второй по размеру президентский грант — 80,6 млн руб. — на трехлетний проект, в рамках которого на конкурсной основе можно будет получить второе высшее образование по творческим специальностям.

На третьем месте — благотворительный фонд имени И.Н.Вороновой. Он получил почти 69 млн руб. В течение трех лет организация будет поддерживать детей-музыкантов.

Руководитель Фонда президентских грантов Илья Чукалин пояснил РБК, что попадание в тройку организаций, связанных с искусством и поддерживающих молодежь, неслучайно. «В ноябре прошлого года президент принял решение добавить Фонду один миллиард рублей именно на поддержку проектов по выявлению и поддержке молодых талантов в области культуры и искусства, — сказал он. — И это необычные проекты — в них либо все средства, либо большая их часть идет на прямую поддержку молодых талантов»

С РПЦ, но без «Волков»

Среди получателей президентских грантов — более 50 религиозных организаций, следует из списка победителей. Им фонд выделит от 140 тыс. до 9,4 млн руб. Самый крупный грант — в 10 млн руб. — выиграла организация «Милосердие» на исследование факторов, которые способствуют «трудовой интеграции и дальнейшей социальной реабилитации людей, оказавшихся на улице в результате трудной жизненной ситуации». Эта организация получила грант и в 2017 году — в 4 млн руб.​

Чукалин связал попадание в призеры религиозных организаций с тем, что они «научились очень хорошо готовить проекты». «Они этому научились благодаря конкурсу «Православная инициатива», который проводится с 2005 года, — отметил он. — И если смотреть от общего числа проектов, то, с одной стороны, доля религиозных организаций будет очень небольшой, с другой стороны, процент проходящих проектов средний».

Организация «Ночные волки», которая регулярно получила президентские гранты до прошлого года, в список победителей не попала. Подразделения байк-клуба надеялись получить деньги на три проекта. В том числе — на мотопробеги «Память поколений — Рубеж Славы», которые, по замыслу организаторов, должны «содействовать развитию гуманитарного сотрудничества на постсоветском пространстве через выстраивание форматов взаимодействия между общественными, молодежными активистами». Также в заявках на гранты были международное байк-шоу и спектакль-сказка «Детские Новогодние елки».

Всего в конкурсе победили 2022 проекта. Большинство из них связаны с социальной поддержкой и защитой граждан. В общей сложности, на это направление выделено грантов на 662,4 млн рублей.

На втором месте по общей сумме грантов направление «развитие институтов гражданского общества» — 533,1 млн руб., на третьем — «сохранение исторической памяти» — 504,5 млн руб.

Сумма грантов в 2018 году оказалась на 1,05 млрд руб. больше, чем в 2017-м, когда фонд стал единым оператором грантов. Число участников выросло на 18%, однако число победителей почти не изменилось: в 2018 году гранты получили 3,6 тыс. организаций, а в 2017-м — 3,2 тыс.