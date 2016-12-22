ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,65 64,97 EUR Нал. 75,43 73,75 USD Бирж. 65,88 +0,31 EUR Бирж. 74,59 +0,19 USD ЦБ. 65,60 -0,18 EUR ЦБ. 74,42 -0,37 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 6363,40 +39,50 IMOEX 2352,71 +2,29% RTSI 1126,21 +1,89% Brent 75,78 -0,86% DJIA 25114,81 +0,95% Nasdaq 7305,46 +1,99%
Самый большой из президентских грантов получил проект Башметa
Лента новостей
ЦБ назвал основные причины мошенничества на финансовом рынке 00:11, Финансы Авторы антипиратского меморандума не учли проблем книгоиздателей 00:10, Технологии и медиа Трамп объявил об отправке навстречу каравану мигрантов 15 тыс. солдат 00:08, Политика Украинский министр поручил расследовать показ карты с российским Крымом 00:07, Политика Большинство россиян не увидели угроз в использовании их данных в соцсетях 00:01, Политика Козак ислючил «коврижки» для нефтяников за заморозку цен на бензин 31 окт, 23:36, Бизнес Козак прокомментировал просьбу перенести уплату акциза на бензин на АЗС 31 окт, 23:23, Бизнес Самый большой из президентских грантов получил проект Башметa 31 окт, 23:21, Политика Порошенко ответил о виновных в росте цен на газ словами «шерше ля фам» 31 окт, 22:52, Политика Обязательный минимум, который должен быть в рабочем кабинете фрилансера 31 окт, 22:51, РБК и Canon Правительство договорилось с нефтяниками о стабилизации цен на топливо 31 окт, 22:29, Бизнес МЧС опубликовало фото крупного пожара в ангаре в Подмосковье 31 окт, 22:24, Общество Болтон пообещал не препятствовать союзникам США в покупке иранской нефти 31 окт, 22:12, Политика «Локомотив» забил четыре гола в 1/8 финала Кубка России 31 окт, 22:07, Спорт Болтон спрогнозировал непродолжительную встречу Путина и Трампа в Париже 31 окт, 22:06, Политика 6 правил путешествия с друзьями 31 окт, 22:04, РБК и Билайн Цена нефти опустилась ниже $75 31 окт, 21:58, Экономика Приставы предложили сократить срок добровольной уплаты штрафов ГИБДД 31 окт, 21:49, Общество Слишком долго наблюдали: почему США решили остановить войну в Йемене 31 окт, 21:47, Политика Росстандарт показал новые дорожные знаки 31 окт, 21:34, Авто Новак Джокович гарантировал себе титул первой ракетки мира 31 окт, 21:18, Спорт НАТО рассказало о темах прошедшего совета с Россией 31 окт, 21:16, Политика Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 31 окт, 21:04, РБК и Thomson Reuters Власти рассказали о плане Керимова зарегистрировать бизнес в Дагестане 31 окт, 20:47, Бизнес Российский гимнаст впервые за 19 лет победил на ЧМ в личном многоборье 31 окт, 20:40, Спорт Матрос «Норда» рассказал о невозврате российских паспортов 31 окт, 20:34, Общество СОГАЗ и ВТБ создали крупнейшего игрока на страховом рынке России 31 окт, 20:29, Бизнес 7 советов водителям по осенней езде без происшествий 31 окт, 20:25, РБК и Renault
Самый большой из президентских грантов получил проект Башметa
Политика, 31 окт, 23:21
0
Самый большой из президентских грантов получил проект Башметa
Около 112 млн руб. получил от Фонда президентских грантов организатор проекта «Юрий Башмет — молодым дарованиям России». Также деньги получат более 50 религиозных организаций. «Ночным волкам» грантов не выделили
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

На юные дарования

В среду, 31 октября, Фонд президентских грантов подвел итоги второго этапа конкурса 2018 года. В этот раз самый большой грант получит АНО «Концерты, Фестивали, Мастер-Классы», учрежденная директором «Русского концертного агентства» Дмитрием Гринченко. На двухлетний проект «Юрий Башмет — молодым дарованиям России» организация получит почти 112 млн руб., следует из опубликованного на сайте фонда списка победителей. Еще 113 млн организация намерена привлечь в качестве софинансирования.

Фонд как единый оператор президентских грантов работает с 2017 года. С момента его основания были проведены уже четыре этапа конкурса. На нынешнем этапе распределены гранты на общую сумму 4,7 млрд руб.

Ассоциация учебных заведений искусства и культуры, в которую входят несколько десятков творческих вузов, получит второй по размеру президентский грант — 80,6 млн руб. — на трехлетний проект, в рамках которого на конкурсной основе можно будет получить второе высшее образование по творческим специальностям.

На третьем месте — благотворительный фонд имени И.Н.Вороновой. Он получил почти 69 млн руб. В течение трех лет организация будет поддерживать детей-музыкантов.

Руководитель Фонда президентских грантов Илья Чукалин пояснил РБК, что попадание в тройку организаций, связанных с искусством и поддерживающих молодежь, неслучайно. «В ноябре прошлого года президент принял решение добавить Фонду один миллиард рублей именно на поддержку проектов по выявлению и поддержке молодых талантов в области культуры и искусства, — сказал он. — И это необычные проекты — в них либо все средства, либо большая их часть идет на прямую поддержку молодых талантов»

С РПЦ, но без «Волков»

Среди получателей президентских грантов — более 50 религиозных организаций, следует из списка победителей. Им фонд выделит от 140 тыс. до 9,4 млн руб. Самый крупный грант — в 10 млн руб. — выиграла организация «Милосердие» на исследование факторов, которые способствуют «трудовой интеграции и дальнейшей социальной реабилитации людей, оказавшихся на улице в результате трудной жизненной ситуации». Эта организация получила грант и в 2017 году — в 4 млн руб.​

Чукалин связал попадание в призеры религиозных организаций с тем, что они «научились очень хорошо готовить проекты». «Они этому научились благодаря конкурсу «Православная инициатива», который проводится с 2005 года, — отметил он. — И если смотреть от общего числа проектов, то, с одной стороны, доля религиозных организаций будет очень небольшой, с другой стороны, процент проходящих проектов средний».

Организация «Ночные волки», которая регулярно получила президентские гранты до прошлого года, в список победителей не попала. Подразделения байк-клуба надеялись получить деньги на три проекта. В том числе — на мотопробеги «Память поколений — Рубеж Славы», которые, по замыслу организаторов, должны «содействовать развитию гуманитарного сотрудничества на постсоветском пространстве через выстраивание форматов взаимодействия между общественными, молодежными активистами». Также в заявках на гранты были международное байк-шоу и спектакль-сказка «Детские Новогодние елки».

Всего в конкурсе победили 2022 проекта. Большинство из них связаны с социальной поддержкой и защитой граждан. В общей сложности, на это направление выделено грантов на 662,4 млн рублей.

На втором месте по общей сумме грантов направление «развитие институтов гражданского общества» — 533,1 млн руб., на третьем — «сохранение исторической памяти» — 504,5 млн руб.

Сумма грантов в 2018 году оказалась на 1,05 млрд руб. больше, чем в 2017-м, когда фонд стал единым оператором грантов. Число участников выросло на 18%, однако число победителей почти не изменилось: в 2018 году гранты получили 3,6 тыс. организаций, а в 2017-м — 3,2 тыс.

Авторы: Евгения Кузнецова, Дада Линделл.
Теги: Фонд президентских грантов , «Ночные волки» , гранты
Главное
ЦБ назвал основные причины мошенничества на финансовом рынке Финансы
Материалы по теме
«Русская дорога» с «Ночными волками»: на что выдали президентские гранты Политика
Красный крест вместо Хирурга: кому достались президентские гранты Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter