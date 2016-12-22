Победители второго конкурса президентских грантов получат 4,7 млрд руб.

В список победителей второго в 2018 году конкурса президентских грантов вошло более 2 тыс. некоммерческих организаций (НКО), в сумме они получат 4,7 млрд руб., сообщается на сайте Фонда президентских грантов.

«Больше половины из поддержанных НКО (1049) получат президентский грант впервые. Многие (483 организаций) участвовали в предыдущих конкурсах, но победить смогли только сейчас — после доработки заявок», — отметили в фонде.

Там подчеркнули, что НКО из малых городов и сельской местности получат свыше 1,2 млрд руб., что на 20% больше, чем в 2017 году. Всего во втором конкурсе участвовали свыше 9,8 тыс. проектов, заявки поступили из всех регионов страны, добавили в Фонде президентских грантов.

По итогам двух конкурсов, проведенных в 2018-м, на поддержку 3573 проектов направят 7,8 млрд руб. «Такое количество победителей и общая сумма грантов являются рекордными за всю историю грантовой поддержки некоммерческих организаций», — отметили в фонде.