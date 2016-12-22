Якутия оценила свой ущерб от прорыва дамб АЛРОСА в 27 млрд руб.

Из-за прорыва дамб на Иреляхском водохранилище, который произошел в конце лета на западе Якутии, были загрязнены три реки — Ирелях, Малая Ботуобуя и Вилюй

Ущерб от летнего прорыва дамб в Якутии на дражных полигонах месторождения «Иреляхская россыпь» компании АЛРОСА, в результате которого были загрязнены три реки, составил около 27 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

От инцидента пострадали реки Ирелях, Малая Ботуобуя и Вилюй, которые протекают на западе Якутии. В конце августа аномальные ливневые дожди размыли четыре дамбы на Иреляхском водохранилище, откуда вода с высоким содержанием взвести — мельчайших глинистых частиц — попала в реки.

«Ущерб составляет по реке Ирелях — 11 млн 190 тыс. руб., по реке Малая Ботуобуя — 4 млрд 67 млн руб. Ущерб реке Вилюй рассчитан Управлением Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) и составил 22 млрд 700 млн руб. Расчет находится на согласовании в Росприроднадзоре в Москве», — сказал в ходе прошедшего накануне, 30 октября, заседания министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев.

Глава Якутии Айсен Николаев выразил уверенность, что власти региона достигнут консенсуса с компанией АЛРОСА.

«По выявлению окончательной суммы ущерба, Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства и федеральные контролирующие органы в соответствующем порядке обратятся в арбитражный суд, компания при желании сможет оспорить сумму ущерба также в судебном порядке. В любом случае, компенсация будет направлена на создание системы обеспечения жителей улусов «алмазной провинции» чистой водой», — подчеркнул он.

Накануне якутское министерство экологии сообщило, что из-за прорыва дамб был нанесен «значительный урон водным экосистемам» республики. Ущерб ведомство оценило в почти 5 млрд руб.

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