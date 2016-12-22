СК завел дело из-за загрязнения реки в Якутии

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту загрязнения реки Ирелях в Якутии. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Дело завели по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). В прокуратуру города Мирного сообщение о загрязнении Ирелях поступило еще в конце августа. Тогда из-за прорыва дамбы в поселке Алмазный содержимое дражных котлованов прииска «Ирелях» Мирнинского горно-обогатительного комбината АЛРОСА попало в реку. Взятые пробы воды показали превышение допустимой концентрации железа и меди.

И.о. замминистра охраны природы Якутии Яков Зароняев 1 октября прибыл на место аварии и проверил восстановление дамб дражных котлованов на реке Ирелях, сообщает «Якутия.инфо». По итогам проверки он заявил, что экологическая ситуация в регионе находится под контролем.

Мирнинский ГОК добывает алмазы на месторождении «Иреляхские россыпи», доля комбината в общей добыче АЛРОСА в 2017 году составила 18%.