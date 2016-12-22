Путин назначил нового посла в Сирии

Новым послом России в Сирии назначен Александр Ефимов. Соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

Ранее выполнявший обязанности посла Александр Кинщак другим указом освобожден от должности.

Ефимов родился в 1958 году. В 1980-м окончил ​Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) и поступил на дипломатическую службу. С 2004 по 2008 год был советником-посланником посольства России в Иордании, с 2008 по 2013 год — заместителем директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. С апреля 2013 года был послом в Объединенных Арабских Эмиратах.

В апреле «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники и портал «Фонтанка.ру» сообщил, что Кинщак оставит свой пост, его место займет Ефимов. Отмечалось, что Кинщак вернется в Москву и станет главой департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИДа.



