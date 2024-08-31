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Политика ,  
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Полиция объяснила взрывы у стадиона О2 в Лондоне съемками

На востоке Лондона прозвучали взрывы, загорелись два автомобиля. Это напугало местных жителей, но в полиции объяснили, что взрывы — «часть заранее запланированного съемочного мероприятия»

На востоке Лондона возле стадиона O2 Арена были слышны несколько взрывов, начался пожар, сообщает Би-би-си. Взрывы напугали местных жителей, но позже полиция объяснила, что они были частью заранее запланированной съемки.

«Нам известно о сообщениях о взрывах, которые были слышны в районе O2 на [полуострове] Гринвич. Это было частью заранее запланированного съемочного мероприятия в районе Кеннинг Таун», — говорится в заявлннии ведомства в X (бывшая Twitter). Там заверили, что угрозы для жителей нет.

Как пишет Telegraph, громкие звуки были слышны возле района Собачий остров около 19:55 (21:55 мск), люди публиковали в соцсетях видео, на которых видны клубы дыма. Загорелись две машины, в том числе грузовик, их потушили прибывшие на место пожарные, сообщает Evening Standard.

Со слов очевидцев, грузовик принадлежал съемочной группе BBC World News. «Сначала я не понял, был ли это несчастный случай или часть съемок. Он взорвался около пяти раз», — цитирует Mirror одного из них.

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