В Германии на производстве взрывчатки произошел взрыв
На территории оборонного предприятия Diehl Defense в Тройсдорфе (земля Северный Рейн-Вестфалия) произошел взрыв, двое сотрудников серьезно ранены, передает Bild.
Сообщение о ЧП поступило спасателям в 9:32 утра (10:32 мск). По словам представителя пожарной команды, одно из зданий получило сильные повреждения, и сотрудники экстренных служб не могут туда зайти. Здание обесточили, на место прибыли спасательные вертолеты.
Причины взрыва пока не установлены.
Как пишет Kölner Stadt-Anzeiger, у Diehl Defense есть два дочерних предприятия в Тройсдорфе — Dynitec и DynaEnergetics, первое производит взрывчатые вещества.
В мае на заводе Diehl в Берлине произошел крупный пожар, здание выгорело и обрушилось. В компании отметили, что он не затронул процесс производства систем противовоздушной обороны IRIS-T, которые Германия поставляет Украине.
29 июля взрыв произошел на заводе нефтехимической компании BASF в Людвигсхафене (земля Рейнланд-Пфальц). По предварительным данным, причиной стала утечка органического растворителя. Пострадали 15 сотрудников.
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