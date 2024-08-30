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В Германии на производстве взрывчатки произошел взрыв

В Германии произошел взрыв на оборонном предприятии Diehl Defense
Взрыв прогремел на заводе Diehl Defence в Тройсдорфе, причины пока не установлены. Пострадали два человека, повреждено здание, где производили взрывчатые вещества. В мае на предприятии Diehl в Берлине произошел крупный пожар
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

На территории оборонного предприятия Diehl Defense в Тройсдорфе (земля Северный Рейн-Вестфалия) произошел взрыв, двое сотрудников серьезно ранены, передает Bild.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 9:32 утра (10:32 мск). По словам представителя пожарной команды, одно из зданий получило сильные повреждения, и сотрудники экстренных служб не могут туда зайти. Здание обесточили, на место прибыли спасательные вертолеты.

Причины взрыва пока не установлены.

На крупнейшем химическом заводе Германии прогремел взрыв
Общество
Фото:Uwe Anspach / dpa / Global Look Press

Как пишет Kölner Stadt-Anzeiger, у Diehl Defense есть два дочерних предприятия в Тройсдорфе — Dynitec и DynaEnergetics, первое производит взрывчатые вещества.

В мае на заводе Diehl в Берлине произошел крупный пожар, здание выгорело и обрушилось. В компании отметили, что он не затронул процесс производства систем противовоздушной обороны IRIS-T, которые Германия поставляет Украине.

29 июля взрыв произошел на заводе нефтехимической компании BASF в Людвигсхафене (земля Рейнланд-Пфальц). По предварительным данным, причиной стала утечка органического растворителя. Пострадали 15 сотрудников.

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