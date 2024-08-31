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Политика ,  
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The Times рассказала о подаренных Ким Чен Ыну орловских рысаках

Об отправке в КНДР 24 лошадей породы орловский рысак Россельхознадзор сообщил 27 августа. По данным The Times, они были подарком лично северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну

Фото: Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора
Фото: Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора
Фото: Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора
Фото: Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора
Фото: Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора
Фото: Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора
Фото: Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора
Фото: Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора
Фото: Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора
Фото: Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора
Фото: Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора
Фото: Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил из России в подарок 24 лошади породы орловский рысак, сообщила газета The Times.

Ранее Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщило, что 25 августа проконтролировало вывоз в КНДР 24 спортивных лошадей этой породы через пункт пропуска «Хасан». Среди лошадей насчитывалось 19 жеребцов и пять кобыл.

Все особи были чипированы. Они предварительно прошли карантин во Владимирской области, после чего их доставили на пункт пропуска в специальных автовозах для отправки через границу.

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В прошлый раз подобную партию лошадей из 30 особей отправляли в КНДР в 2022 году — тогда это также были животные породы орловский рысак. Среди них было пять жеребцов и 25 кобыл.

«Известно, что Ким Чен Ын и его окружение очень любят верховую езду», — пояснил тогда РБК кандидат исторических наук, профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Он отметил, что северокорейское руководство активно ездит именно на орловских рысаках.

«Орловские рысаки — это такая часть жизни правящей семьи и ее ближайшего окружения. Некоторую роль играет, что они получили образование на западе, где конный спорт твердо ассоциируется с жизнью привилегированного сословия», — пояснил профессор.

Ланьков также добавил, что северокорейские представители интересовались этими лошадьми, бывали на конных фермах и закупали именно орловских рысаков. «Так что ничего совсем удивительного в этом нет», — подытожил ученый.

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КНДР Ким Чен Ын подарок лошади
Чен Ын Ким фото

Чен Ын Ким

политик, глава Северной Кореи
8 января 1982 года
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