Минобороны отчиталось об уничтожении беспилотников над тремя регионами
В течение ночи российские силы ПВО силы сбили четыре беспилотника над тремя регионами — Белгородской, Курской и Орловской областями, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Два беспилотника сбили над Белгородской областью, еще по одному — над Орловской и Курской.
Утром 31 августа об уничтожении беспилотника над регионом также сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений в результате атаки не было.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов после начала военной операции на Украине.
Накануне Минобороны отчиталось об уничтожении 18 беспилотников за ночь, 11 из них сбили над Брянской областью. Атакам подверглись также Калужская и Белгородская область, Крым.
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