Над Брянской областью сбили беспилотник
Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.
Информации о пострадавших и разрушениях нет, добавил он.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов.
Накануне Минобороны отчиталось об уничтожении 18 беспилотников, большинство из них — 11 аппаратов — сбили над Брянской областью. Атакам подверглись также Калужская и Белгородская область, Крым.
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