Над Брянской областью сбили беспилотник

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

Информации о пострадавших и разрушениях нет, добавил он.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов.

Накануне Минобороны отчиталось об уничтожении 18 беспилотников, большинство из них — 11 аппаратов — сбили над Брянской областью. Атакам подверглись также Калужская и Белгородская область, Крым.