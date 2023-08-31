Захарова прокомментировала карту Китая с российскими территориями

Речь идет о Большом Уссурийском острове, который страны разделили по договору 2008 года. Он полностью был обозначен Китаем как его территория в недавно опубликованной официальной карте. МИД считает пограничный вопрос разрешенным

Фото: Google Maps

Пограничный вопрос между Россией и Китаем окончательно разрешен, этой позиции придерживаются обе страны, заявила РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на просьбу прокомментировать выпуск в Китае официальной карты, где часть территории России отмечена как китайская. Речь идет о Большом Уссурийском острове.

Как сообщали в китайском государственном «Картографическом сервисе стандартных карт», новый официальный комплект карт предназначен для использования в качестве иллюстраций в новостях, книгах, рекламных материалах. Они также могут быть применены в качестве справочной базовой карты, указывал сервис.

«Делимитация и демаркация нашей общей границы завершена на всей ее протяженности (почти 4300 км), в том числе в 2008 году на острове Большой Уссурийский», — сказала Захарова.

Она добавила, что решение пограничного вопроса стало результатом многолетних усилий обеих стран. Россия и Китай неоднократно подтверждали отсутствие взаимных территориальных претензий, это упоминается в том числе в договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 2001 года, сказала представитель ведомства.

«У сторон имеется разветвленная структура взаимодействия в сфере пограничного сотрудничества, эффективно функционирует Совместная комиссия по границе, в рамках которой обсуждаются все соответствующие вопросы», — добавила Захарова.

Как пояснил РБК дипломатический источник, комментируя некорректное отображение границы России на китайской карте, обозначение линии прохождения границы по всему периметру КНР не менялось с 1989 года, когда такое решение приняло Госуправление картографии и геодезии, и примечание об этом есть на всех ежегодно публикуемых картах.

«Такая ситуация вызвана тем, что урегулирование пограничных вопросов КНР с рядом соседних стран еще не завершено и является непростым процессом. По принятой в этой стране практике внесение изменений в картографические материалы происходит не по мере заключения соглашений с тем или иным государством, а как бы скопом (в последний раз — в 1989 году)», — сказал собеседник РБК.

По словам источника, обозначения на карте «никоим образом» не влияют на юридические основания и фактические результаты пограничного урегулирования России с Китаем, которое полностью завершено. «Данный анахронизм является не политическим, а техническим вопросом», — заключил он.

Большой Уссурийский остров (китайское название 黑瞎子島 — Hēixiāzi Dǎo) расположен на реке Амур, ниже устья Уссури, имеет территорию от 327 до 350 кв. км, зависящую от уровня воды в реке. Спор за контроль над островом шел между Россией и Китаем с 1860 года: граница между государствами была проведена по пограничной реке Амур, а статус островов был неопределенным.

В 1920–1930 годах Большой Уссурийский остров, соседний Тарабаров и окружающие их мелкие острова были «взяты под охрану» советскими властями. После распада СССР оба острова находились под контролем России.

В 2004 году президент Владимир Путин заключил соглашение о передаче Китаю западной части Большого Уссурийского острова (170 кв. км), всего Тарабарова и некоторых мелких остров. Демаркация завершилась 14 октября 2008 года.