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Zeit узнал, что двух чиновников в Германии заподозрили в работе на Россию

Zeit: двух чиновника Минэкономики ФРГ заподозрили в работе на Россию, но доказательств нет
Контрразведка изучает биографию двоих сотрудников Минэкономики, которые курировали в том числе вопросы, связанные с «Северным потоком-2». Убедительных доказательств их виновности нет, а подозрения вызваны их симпатиями к России
Штаб-квартира&nbsp;Минэкономики ФРГ в Берлине
Штаб-квартира Минэкономики ФРГ в Берлине (Фото: Wikimedia Commons)

Федеральное ведомство по охране Конституции Германии заинтересовалось двумя сотрудниками Минэкономики ФРГ, которые могли сотрудничать с Россией, сообщает издание Zeit.

По его информации, речь идет о двух чиновниках, которые занимают высокие посты, занимаются энергетикой и, в частности, вопросами «Северного потока-2». Доверенные лица министра Роберта Хабека обратились к контрразведке, увидев неувязки во внутренней документации ведомства, касающейся газопровода и уровня заполненности газовых хранилищ. Газета пишет, что многие из приведенных в этих документах аргументов расходятся с официальной позицией Берлина и отражают скорее взгляды российской стороны.

Сотрудники разведки изучили биографии двух подозреваемых и узнали некоторые странные подробности, пишет Zeit: например, один из чиновников был на стажировке в России. Отмечается и «эмоциональная связь» этих сотрудников ведомства с Россией, но авторы материала усомнились, что это доказывает факт шпионажа в пользу Москвы: в Минэкономики всегда были люди, которые симпатизируют Кремлю. По данным газеты, никаких убедительных доказательств участия чиновников в шпионаже или коррупционных схемах нет.

Министерство в ответ на запрос Zeit отказалось сообщить подробности о деле. РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Германии.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Европу через Балтийское море. Его строительство завершилось осенью 2021 года, но его введение в эксплуатацию так и не было одобрено европейскими регуляторами. После того как Россия начала на Украине военную операцию, власти Германии остановили процесс сертификации «Северного потока-2», а его оператор (Nord Stream 2 AG) после признания Москвой независимости ЛНР и ДНР попал под санкции США.

На фоне начавшегося в последние месяцы в Европе и, в частности, в Германии энергетического кризиса президент России Владимир Путин предлагал запустить газопровод, но канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что сейчас «не к месту» этим заниматься.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
При участии
Алена Прохоренко
Германия шпионаж Северный поток-2
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