Сердюков объявил о планах уйти на пенсию через пять лет

Анатолию Сердюкову 58 лет. По итогам 2019 года он задекларировал доход в размере 170,3 млн руб. Годовой доход супруги Сердюкова составил 61 млн руб. У Сердюкова также есть несовершеннолетний ребенок, доход которого превысил 1 млн руб.
Сердюков окончил Ленинградский институт советской торговли по специальности «экономист» в 1984 году. Имеет степень доктора экономических наук. В 1984–1985 годах проходил срочную службу в Советской армии, окончил офицерские курсы и был уволен офицером запаса. В 2001 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юрист».
В 1985–1991 годах работал в торговле, затем занялся бизнесом. В начале 2000-х — в налоговых органах. В марте 2004 года был назначен заместителем министра по налогам и сборам. В 2004–2007 годах — глава Федеральной налоговой службы.
15 февраля 2007 года Владимир Путин назначил Сердюкова министром обороны. В ноябре того же года Сердюков занял пост председателя наблюдательного совета созданной в том же месяце госкорпорации «Ростехнологии».
В ноябре 2012 года был отправлен президентом в отставку на фоне скандала с хищениями в подведомственной Минобороны компании «Оборонсервис», деятельность которой курировала глава департамента имущественных отношений министерства Евгения Васильева. Сердюков проходил по делу в качестве свидетеля. Спустя год после отставки в отношении Сердюкова Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, в основе которого было обвинение в допущении строительства за счет Минобороны подъезда к базе отдыха, принадлежавшей родственникам экс-министра. Однако в 2014 году эти обвинения были сняты, уголовное дело закрыто.
В 2015 году назначен индустриальным директором авиационного кластера «Ростеха».