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Сердюков объявил о планах уйти на пенсию через пять лет

Глава авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков объявил о возможном выходе на пенсию через пять лет. Он добавил, что не слышал о планах сделать его преемником Сергея Чемезова на посту гендиректора «Ростеха»
Анатолий Сердюков
Анатолий Сердюков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Через пять лет я, возможно, уйду на пенсию», — заявил в интервью РБК глава авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков. Так Сердюков ответил на вопрос, не готовят ли его в преемники Сергею Чемезову на посту главы «Ростеха». Сердюков также добавил, что не слышал «разговоров по поводу преемственности».

«Дай бог, чтобы Сергей Викторович поработал еще долго-долго», — подытожил Сердюков.

Полный текст интервью с Анатолием Сердюковым читайте в газете и на сайте РБК во вторник, 1 сентября.

Сергею Чемезову 68 лет, он возглавляет госкорпорацию «Ростех» (бывшая «Ростехнологии») с момента ее создания — 2007 года. Год назад в интервью РБК он говорил, что «пока не собирается уходить» из «Ростеха».

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Сергей Чемезов

Анатолию Сердюкову 58 лет. По итогам 2019 года он задекларировал доход в размере 170,3 млн руб. Годовой доход супруги Сердюкова составил 61 млн руб. У Сердюкова также есть несовершеннолетний ребенок, доход которого превысил 1 млн руб.

Сердюков окончил Ленинградский институт советской торговли по специальности «экономист» в 1984 году. Имеет степень доктора экономических наук. В 1984–1985 годах проходил срочную службу в Советской армии, окончил офицерские курсы и был уволен офицером запаса. В 2001 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юрист».

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В 1985–1991 годах работал в торговле, затем занялся бизнесом. В начале 2000-х — в налоговых органах. В марте 2004 года был назначен заместителем министра по налогам и сборам. В 2004–2007 годах — глава Федеральной налоговой службы.

15 февраля 2007 года Владимир Путин назначил Сердюкова министром обороны. В ноябре того же года Сердюков занял пост председателя наблюдательного совета созданной в том же месяце госкорпорации «Ростехнологии».

Сердюков начал ревизию «слабого звена» российского авиапрома
Политика
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В ноябре 2012 года был отправлен президентом в отставку на фоне скандала с хищениями в подведомственной Минобороны компании «Оборонсервис», деятельность которой курировала глава департамента имущественных отношений министерства Евгения Васильева. Сердюков проходил по делу в качестве свидетеля. Спустя год после отставки в отношении Сердюкова Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, в основе которого было обвинение в допущении строительства за счет Минобороны подъезда к базе отдыха, принадлежавшей родственникам экс-министра. Однако в 2014 году эти обвинения были сняты, уголовное дело закрыто.

В 2015 году назначен индустриальным директором авиационного кластера «Ростеха».

Автор: Инна Сидоркова
Теги: Анатолий Сердюков, пенсия, Ростех
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