Сердюков объявил о планах уйти на пенсию через пять лет

Глава авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков объявил о возможном выходе на пенсию через пять лет. Он добавил, что не слышал о планах сделать его преемником Сергея Чемезова на посту гендиректора «Ростеха»

Анатолий Сердюков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Через пять лет я, возможно, уйду на пенсию», — заявил в интервью РБК глава авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков. Так Сердюков ответил на вопрос, не готовят ли его в преемники Сергею Чемезову на посту главы «Ростеха». Сердюков также добавил, что не слышал «разговоров по поводу преемственности».

«Дай бог, чтобы Сергей Викторович поработал еще долго-долго», — подытожил Сердюков.

Полный текст интервью с Анатолием Сердюковым читайте в газете и на сайте РБК во вторник, 1 сентября.

Сергею Чемезову 68 лет, он возглавляет госкорпорацию «Ростех» (бывшая «Ростехнологии») с момента ее создания — 2007 года. Год назад в интервью РБК он говорил, что «пока не собирается уходить» из «Ростеха».