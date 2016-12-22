В Кремле ответили на сообщения об угрозе Путина раздавить армию Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации СМИ о том, что экс-президент Франции Франсуа Олланд в своих мемуарах написал об угрозах Владимира Путина в адрес украинского коллеги Петра Порошенко.
Украинское издание «Тиждень» опубликовало ранее выдержки из мемуаров Олланда. Там, в частности, говорится, что в феврале 2015 года на переговорах в минском формате Порошенко и Путин постоянно повышали друг на друга голос, а российский президент якобы даже грозился «раздавить» украинские войска.
Песков заявил, что Путин не произносил в адрес украинского лидера фразу «я раздавлю вас», передает корреспондент РБК. «Я был почти на всех переговорах, я не слышал такой фразы», — пояснил Песков.
Он также отметил, что не может комментировать мемуары Олланда, так как не читал их и не знает контекста. Пресс-секретарь также напомнил, что Владимир Путин всегда занимает жесткую и однозначную позицию в плане поддержки русского населения, подвергающегося нападкам ультранационалистов. Президент «поддерживает русских в любой точке мира», подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь российского лидера также заметил, что на Украине «гражданская война налицо», которая продолжается, несмотря на хрупкое перемирие». «Это очевидный факт, и вряд ли это можно отрицать», — добавил Песков.
В феврале 2015 года в Минске состоялись переговоры лидеров России, Украины, Франции и Германии. По итогам встречи был подписан пакет договоренностей, целью которых была деэскалация вооруженного конфликта на востоке Украины. Документ был подписан контактной группой, в которую входили представители России, Украины, ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.