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В Кремле ответили на сообщения об угрозе Путина раздавить армию Порошенко
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В Кремле ответили на сообщения об угрозе Путина раздавить армию Порошенко
Политика, 13:39
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В Кремле ответили на сообщения об угрозе Путина раздавить армию Порошенко
«Я был почти на всех переговорах, я не слышал такой фразы», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации СМИ о том, что экс-президент Франции Франсуа Олланд в своих мемуарах написал об угрозах Владимира Путина в адрес украинского коллеги Петра Порошенко.

Украинское издание «Тиждень» опубликовало ранее выдержки из мемуаров Олланда. Там, в частности, говорится, что в феврале 2015 года на переговорах в минском формате Порошенко и Путин постоянно повышали друг на друга голос, а российский президент якобы даже грозился «раздавить» украинские войска.

Песков заявил, что Путин не произносил в адрес украинского лидера фразу «я раздавлю вас», передает корреспондент РБК. «Я был почти на всех переговорах, я не слышал такой фразы», — пояснил Песков.

Он также отметил, что не может комментировать мемуары Олланда, так как не читал их и не знает контекста. Пресс-секретарь также напомнил, что Владимир Путин всегда занимает жесткую и однозначную позицию в плане поддержки русского населения, подвергающегося нападкам ультранационалистов. Президент «поддерживает русских в любой точке мира», подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также заметил, что на Украине «гражданская война налицо», которая продолжается, несмотря на хрупкое перемирие». «Это очевидный факт, и вряд ли это можно отрицать», — добавил Песков.

В феврале 2015 года в Минске состоялись переговоры лидеров России, Украины, Франции и Германии. По итогам встречи был подписан пакет договоренностей, целью которых была деэскалация вооруженного конфликта на востоке Украины. Документ был подписан контактной группой, в которую входили представители России, Украины, ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Теги: Кремль , Петр Порошенко
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