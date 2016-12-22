В ДНР сообщили об обстрелах украинскими военными Донецка из гранатометов
Политика, 13:53
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В ДНР сообщили об обстрелах украинскими военными Донецка из гранатометов
Вооруженные силы Украины за субботу дважды нарушили режим прекращения огня, обстреляв окраины Донецка из гранатометов. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на заявление руководителя представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслана Якубова.
«Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — три единицы, — заявил Якубов, отметив, что гранатометы были разных типов.
Он уточнил, что под обстрел ВСУ попали поселки Трудовские и Александровка.Ранее стало известно, что Контактная группа по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины договорилась об очередном перемирии в Донбассе в связи с началом нового учебного года. Оно должно вступить в силу после полуночи 29 августа.