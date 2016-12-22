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Bloomberg узнал о подготовке плана ЕС по реформе ВТО из-за США и Китая
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Bloomberg узнал о подготовке плана ЕС по реформе ВТО из-за США и Китая
Экономика, 21:41
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Bloomberg узнал о подготовке плана ЕС по реформе ВТО из-за США и Китая
Повышение тарифов со стороны США и поведение Китая заставили европейские страны приступить к подготовке плана реформирования ВТО, пишет агентство. Последний раунд переговоров в рамках этой организации не завершен с 2001 года
Фото: Reuters

В сентябре в Брюсселе пройдут переговоры с участием представителей Евросоюза, а также министров торговли США и Японии, на которых будет обсуждаться поведение Китая в международной торговле, сообщил Bloomberg со ссылкой на двух осведомленных чиновников.

За ней последуют еще порядка десяти встреч на высоком уровне, их цель — «снизить противоречия в торговле», пишет агентство.

Кроме того, Европейский союз вскоре после встречи в Брюсселе представит план по реформированию международной организации. По данным агентства, ЕС намерен сделать торговые переговоры более гибкими, а систему разрешения торговых споров более прозрачной. Среди других целей в черновике, в котором собраны предложения ЕС, — снижение торговых издержек. 

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Тема реформирования ВТО стала актуальной из-за поведения двух стран — Китая и США, следует из материала Bloomberg. Китай, пишет агентство, допускает «злоупотребления в торговле», а власти США при Дональде Трампе объявили об одностороннем повышении тарифов на китайские товары, что спровоцировало ответные меры со стороны Пекина. Все это делалось в обход ВТО, отмечает издание. Издание Axios в конце июня сообщало, что в Белом доме обсуждается возможность выхода США из состава ВТО, однако это позднее опровергли президент Трамп и министр финансов США Стивен Мнучин.

Вопросы реформы ВТО и торговых практик Китая будут обсуждаться на разных международных площадках, включая встречу в рамках АТЭС в Папуа — Новой Гвинее в ноябре и на саммите G20 в Буэнос-Айресе в декабре.

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Кроме того, с августа 2017 года США блокируют кандидатуры в состав Апелляционного органа ВТО; в Вашингтоне считают, что он при рассмотрении споров выходит за пределы своих полномочий. В этот орган на четырехлетний срок избираются четыре специалиста в области права и торговли, не аффилированные с каким-либо государством, говорится на сайте организации. Срок их полномочий может быть продлен один раз. Bloomberg пишет, что из-за позиции США к октябрю в этом органе останутся только три члена, если позиция Вашингтона не изменится, к концу 2019 года его работа будет парализована.

ЕС уже работает над предложениями по улучшению структуры и принципов работы ВТО, которые учитывают претензии США к организации, отмечает агентство. Они содержатся в записке, которую Европейская комиссия направила в комитет по торговой политике. Документ датирован 5 июля.

ВТО была образована в 1995 году на основе Генерального соглашения по тарифам и торговле. Организация служит площадкой для обсуждения торговых соглашений между странами, а также площадкой для разрешения торговых споров. Члены организации проводят раунды переговоров, последний, дохийский, стартовал в 2001 году и до сих пор не завершен. Повестка переговоров включала дальнейшую либерализацию торговли, но обсуждение затормозилось из-за разногласий по тарифам и нетарифным ограничениям в торговле между развитыми и развивающимися странами, а также из-за спора между США и ЕС из-за сельскохозяйственных субсидий.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Китай , Европейский союз , пошлины , Дональд Трамп , торговля
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