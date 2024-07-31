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Политика ,  
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Politico узнало о вето Венгрии на заявление стран ЕС по Венесуэле

Politico: Венгрия наложила вето на заявление стран ЕС по выборам в Венесуэле
По итогам президентских выборов в Венесуэле, победил действующий глава государства Николас Мадуро. По данным Politico, ЕС хотел выпустить совместное заявление с осуждением выборов, но Венгрия наложила на него вето
Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Carlos Becerra / Getty Images)

Венгрия наложила вето на совместное заявление стран Евросоюза (ЕС) по выборам в Венесуэле. Из-за этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил в понедельник, 29 июля, с заявлением только от своего имени, пишет Politico со ссылкой на источники в Брюсселе.

В своем обращении Боррель в том числе заявил, что результаты президентских выборов в Венесуэле, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро, «не могут считаться отражающими волю народа Венесуэлы, до тех пор пока не будут опубликованы и проверены все официальные протоколы с избирательных участков».

«ЕС призывает Избирательный совет Венесуэлы (CNE) обеспечить максимальную прозрачность в процессе подсчета результатов, включая предоставление немедленного доступа к протоколам голосования на каждом избирательном участке и публикацию дезагрегированных результатов выборов. ЕС также призывает власти обеспечить полное и своевременное расследование любых жалоб и претензий после выборов», — говорилось в заявлении Борреля. Также глава евродипломатии выразил сожаление, что ни одна из ключевых рекомендаций миссии ЕС по наблюдению за выборами 2021 года не была реализована.

Кремль призвал оппозицию Венесуэлы признать поражение на выборах
Политика

На выборах в Венесуэле, по официальным данным, победил действующий глава государства Николас Мадуро — он получил 51,2% голосов (по итогам обработки 80% голосов, глава Национального избирательного совета (CNE) Элвис Амороcо уже объявил о его победе), обойдя своего основного конкурента Эдмундо Гонсалеса Уррутиа (44,2%). Оппозиция не признала результаты, в стране начались протесты и беспорядки.

Выборы в Венесуэле не отражают мнение народа, о чем свидетельствуют данные экзитполов, проведенных американскими фирмами, заявили в Белом доме. Некоторые страны Латинской Америки также потребовали пересмотра результатов. Аргентина заявила, что не признает победу Мадуро, в Чили подчеркнули, что признают результаты выборов после подтверждения международных наблюдателей. Каракас обвинил эти государства во вмешательстве в выборы.

В Кремле призвали оппозицию признать поражение и не позволять «подогревать» ситуацию извне. Президент Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием и назвал «желанным гостем» в России. Также с переизбранием президента Венесуэлы поздравил китайский МИД.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Венесуэла Венгрия совместное заявление Жозеп Боррель выборы президента
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