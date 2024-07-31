Politico узнало о вето Венгрии на заявление стран ЕС по Венесуэле

По итогам президентских выборов в Венесуэле, победил действующий глава государства Николас Мадуро. По данным Politico, ЕС хотел выпустить совместное заявление с осуждением выборов, но Венгрия наложила на него вето

Николас Мадуро (Фото: Carlos Becerra / Getty Images)

Венгрия наложила вето на совместное заявление стран Евросоюза (ЕС) по выборам в Венесуэле. Из-за этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил в понедельник, 29 июля, с заявлением только от своего имени, пишет Politico со ссылкой на источники в Брюсселе.

В своем обращении Боррель в том числе заявил, что результаты президентских выборов в Венесуэле, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро, «не могут считаться отражающими волю народа Венесуэлы, до тех пор пока не будут опубликованы и проверены все официальные протоколы с избирательных участков».

«ЕС призывает Избирательный совет Венесуэлы (CNE) обеспечить максимальную прозрачность в процессе подсчета результатов, включая предоставление немедленного доступа к протоколам голосования на каждом избирательном участке и публикацию дезагрегированных результатов выборов. ЕС также призывает власти обеспечить полное и своевременное расследование любых жалоб и претензий после выборов», — говорилось в заявлении Борреля. Также глава евродипломатии выразил сожаление, что ни одна из ключевых рекомендаций миссии ЕС по наблюдению за выборами 2021 года не была реализована.

На выборах в Венесуэле, по официальным данным, победил действующий глава государства Николас Мадуро — он получил 51,2% голосов (по итогам обработки 80% голосов, глава Национального избирательного совета (CNE) Элвис Амороcо уже объявил о его победе), обойдя своего основного конкурента Эдмундо Гонсалеса Уррутиа (44,2%). Оппозиция не признала результаты, в стране начались протесты и беспорядки.

Выборы в Венесуэле не отражают мнение народа, о чем свидетельствуют данные экзитполов, проведенных американскими фирмами, заявили в Белом доме. Некоторые страны Латинской Америки также потребовали пересмотра результатов. Аргентина заявила, что не признает победу Мадуро, в Чили подчеркнули, что признают результаты выборов после подтверждения международных наблюдателей. Каракас обвинил эти государства во вмешательстве в выборы.

В Кремле призвали оппозицию признать поражение и не позволять «подогревать» ситуацию извне. Президент Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием и назвал «желанным гостем» в России. Также с переизбранием президента Венесуэлы поздравил китайский МИД.