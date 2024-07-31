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Палестино-израильский конфликт ,  
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Израиль закрыл небо у границ с Ливаном

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Палестино-израильский конфликт
Израиль закрыл воздушное пространство на севере, где находится граница с Ливаном. Вечером 30 июля ЦАХАЛ сообщила об ударе по одному из командиров «Хезболлы», которого считает ответственным за разработку удара по Голанам
Фото: Quique Kierszenbaum / Getty Images
Фото: Quique Kierszenbaum / Getty Images

Управление аэропортов Израиля объявило о закрытии воздушного пространства к северу от города Хадера, передает Haaretz. На севере Израиля находится граница с Ливаном.

В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала сообщение, в котором говорится, что «в руководстве по обороне Командования тыла изменений нет». До этого военные сообщили о перехвате «подозрительной воздушной цели» с территории Ливана.

В ночь на 31 июля ЦАХАЛ сообщила о «точечном ударе» в Бейруте, целью которого был один из высокопоставленных командиров ливанской группировки «Хезболла» Фуад Шукр. Израильская армия называет его главой стратегического подразделения, а также считает его ответственным за ракетную атаку 27 июля на район Мадждаль Шамс на Голанских высотах, при котором погибли 12 детей, которые находились на футбольном поле. «Хезболла» отрицала причастность к удару, Ливан присоединился к ряду стран, осудивших атаку.

Израильская газета The Times of Israel отмечает, что военные Израиля заявили, что не планируют издавать специальные инструкции для гражданских лиц о необходимости укрываться, как иногда делается, когда страна ожидает ответного удара, хотя и посоветовали израильтянам сохранять бдительность.

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Фото:Ahmed Al-Kerdi / Reuters

Арабские СМИ писали об атаке на Шукра при ударе по южному пригороду Бейрута. Одни издания заявляли, что он погиб, другие — что он выжил после атаки. Иранское агентство Tasnim сообщило, что «попытка убийства лидера «Хезболлы» Фуада Шукра провалилась». «Хезболла» не подтвердила гибель командира.

Минздрав Ливана сообщил, что в результате авиаудара по южному пригороду Бейрута Дахие погибли три человека, в том числе двое детей, и 74 человека были ранены.

По данным Госдепартамента США, Шукр играл «центральную роль» в атаке на казарму корпуса морской пехоты США в 1983 году, во время Первой ливанской войны, в результате чего погиб 241 американский морской пехотинец. США назначили за его голову вознаграждение в размере $5 млн.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Израиль Ливан воздушное пространство
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