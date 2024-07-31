«Искандеры» и джипы: третий этап нестратегических ядерных учений

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Военные в России начали третий этап нестратегических ядерных учений. В них задействованы войска Южного и Центрального военных округов, сообщили в Минобороны. В ведомстве также рассказали, что во время учений отработают «вопросы подготовки частей ВС России к боевому применению нестратегического ядерного оружия».

На опубликованных кадрах видна военная техника, которая передвигается по грунтовым дорогам. Среди нее — ракетные комплексы «Искандер», бронемашины и даже джипы со стрелковым вооружением.